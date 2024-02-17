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Бернли – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский левый защитник команды Микеля Артеты получил повреждение в матче против "Ливерпуля" и из-за него уже успел пропустить прошлый матч против "Вест Хэма". Надеемся, что сегодня мы увидим украинца на поле. Тем более матч обещает быть не очень сложным, ведь в соперниках "Бернли", который не может выиграть уже последние 7 матчей.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 17 февраля.
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Английская Премьер-лига. 25 тур.
17 февраля. 17:00. Бернли. "Терф Мур"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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