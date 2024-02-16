Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались хавбеком Вест Хэма

Клубы уже начинают планировать летние трансферы, в частности: "Челси" и "Арсенал".

Летом они будут соревноваться за трансфер полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса. Сейчас эти два клуба Премьер-Лиги являются основными кандидатами на подписание этого игрока.

В этом сезоне АПЛ Кудус забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 19 матчах.

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