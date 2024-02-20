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Азар: Ман Сити и Ливерпуль сильнее Челси. Тоттенхэм? Нет
Легенда "Челси" не верит, что "Тоттенхэм" лучше его бывшей команды
Экс-футболист "Челси" Эден Азар оценил нынешний уровень лондонской команды по сравнению с конкурентами.
"Премьер-лига очень сложная. Сейчас "Манчестер Сити" сильнее "Челси", "Ливерпуль" сильнее "Челси".
"Тоттенхэм"? Нет. Они показывают неплохой футбол, но ты же сам знаешь, это "Тоттенхэм".
Будучи легендой "Челси", ты не можешь так говорить", - сказал Азар Джону Оби Микелю в его программе The Obi One Podcast.
Отметим, что на данный момент "Тоттенхэм" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, а "Челси" - десятое.
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