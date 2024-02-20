Азар: Ман Сити и Ливерпуль сильнее Челси. Тоттенхэм? Нет

Экс-футболист "Челси" Эден Азар оценил нынешний уровень лондонской команды по сравнению с конкурентами.

"Премьер-лига очень сложная. Сейчас "Манчестер Сити" сильнее "Челси", "Ливерпуль" сильнее "Челси".

"Тоттенхэм"? Нет. Они показывают неплохой футбол, но ты же сам знаешь, это "Тоттенхэм".

Будучи легендой "Челси", ты не можешь так говорить", - сказал Азар Джону Оби Микелю в его программе The Obi One Podcast.