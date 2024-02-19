  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Эден Азар: Я не пил каждый день, но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки пива

Общие новости

Азар рассказал, почему возвращался с предсезонки с лишним весом

Эден Азар: Я не пил каждый день, но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки пива

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эден Азар рассказал, почему возвращался из предсезонки с лишним весом.

"Это правда. Что касается меня, то каждое лето я набирал четыре или пять килограммов, потому что думал, что выкладываюсь в течение 10 месяцев, держу свое тело на самом высоком уровне, а соперники меня бьют, так что мой отпуск - это мой отпуск.

Не просите меня ничего делать. Мне нравится быть с семьей, ходить на пляж, поэтому не просите меня бегать в эти три или четыре недели. Я могу поиграть в футбол на пляже со своими детьми, без проблем, но не просите меня бегать.

Но если вы посмотрите на всю мою карьеру, то в сентябре-октябре я начинал летать, потому что мне нужно было время, чтобы как можно лучше настроить свое тело и разум.

Так что да, это правда, я возвращался из отпуска с пятью лишними килограммами, я об этом знал. Я люблю все, что связано с семьей и друзьями. Если вы попросите меня что-нибудь съесть, я съем. Даже если мне это не понравится, я буду есть!

Мы, бельгийцы, любим пиво, потому что в нашей стране самое лучшее пиво в мире. Я не говорю, что пил каждый день, потому что это неправда, но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки", - сказал бывший футболист "Челси" и "Реала" в подкасте Obi One.

Читайте также Азар: В футбольном плане я был лучше Роналду
По теме
yellow-arrow
Реал потерял очки, Трубин отбил пенальти, Бавария снова проиграла. Главные новости за 18 февраля
yellow-arrow
Фанаты польского клуба вывесили флаг московского ЦСКА во время матча чемпионата
yellow-arrow
Бензема вернули в команду. Француз играет первый матч в году
Эден Азар
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
dailymail
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости