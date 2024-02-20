Тренер Эвертона Шон Дайч: В первом тайме нас не было на поле

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч проанализировал матч 25-го тура английской Премьер-лиги против "Кристал Пэлас" (1:1).

"В первом тайме нас не было на поле, в то время как у соперника только появился новый тренер на скамейке запасных. У них было некоторое преимущество – я думаю, они играли хорошо. Мы были слишком робкими и часто играли не так, как надо.

Во втором тайме мы прибавили. Думаю, мы ещё можем прибавить, но "Пэлас" был тоже хорош. Они забили хороший гол, но после перерыва это было более сильное выступление в нашем исполнении.

Мы действовали гораздо смелее, владея мячом, были спокойны, когда толпа на трибунах жаждала крови и разгрома – что мне, кстати, нравится. Но иногда приходится вскрывать плотную оборону соперника, и мы сделали достаточно, чтобы заработать ещё одно очко", - цитирует Дайча официальный сайт "ирисок".