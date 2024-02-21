Чемпион мира-2018 поделился своими воспоминаниями, когда играл за Тоттенхэм

Голкипер Уго Льорис рассказал о своих самых любимых моментах, когда играл за "Тоттенхэм".

"Трудно выбрать только одно воспоминание. Последняя игра на "Уайт Гарт Лейн" была особенной, я сохранил себе футболку с автографами игроков и тренерского штаба. Также была кампания Лиги чемпионов, которая стала удивительным опытом".

Уго Льорис 31 января покинул английский клуб и присоединился к "Лос-Анджелесу" как свободный агент.