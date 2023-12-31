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"Я буду игроком Шпор до конца своей жизни", - Льорис попрощался с болельщиками перед матчем с Борнмутом
Эмоциональный момент для игрока
Фото: Planet Football
Вчера голкипер Уго Льорис официально перебрался из "Тоттенхэма" в "Лос-Анджелес". 37-летний футболист пришел попрощаться с болельщиками на родном стадионе, во время перерыва игры "Тоттенхэма" с "Борнмутом".
Hugo Lloris was given a goodbye sendoff by Tottenham during halftime ????— ESPN FC (@ESPNFC) December 31, 2023
A Spurs legend ???? pic.twitter.com/dWCL0LU0je
Мне пришло время попрощаться, но это прощание с игроком, а не с человеком. Я буду игроком Шпор до конца своей жизни, - сказал Уго.
Льорис сыграл за "Тоттенхэм" 447 матчей, 151 из которых он провел на ноль. В январе этого года Уго завершил карьеру в национальной сборной Франции.
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