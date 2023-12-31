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"Я буду игроком Шпор до конца своей жизни", - Льорис попрощался с болельщиками перед матчем с Борнмутом

Англия

Эмоциональный момент для игрока

"Я буду игроком Шпор до конца своей жизни", - Льорис попрощался с болельщиками перед матчем с Борнмутом

Фото: Planet Football

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Вчера голкипер Уго Льорис официально перебрался из "Тоттенхэма" в "Лос-Анджелес". 37-летний футболист пришел попрощаться с болельщиками на родном стадионе, во время перерыва игры "Тоттенхэма" с "Борнмутом".

Мне пришло время попрощаться, но это прощание с игроком, а не с человеком. Я буду игроком Шпор до конца своей жизни, - сказал Уго.

Льорис сыграл за "Тоттенхэм" 447 матчей, 151 из которых он провел на ноль. В январе этого года Уго завершил карьеру в национальной сборной Франции.

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Уго Льорис Тоттенхэм (Лондон) ФК "Лос-Анджелес"
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Источник:
Тоттенгем
Опубликовал: Виктор Иванчук
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