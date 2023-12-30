Официально: Льорис перебрался в Америку

"Лос-Анджелес" объявил о подписании 37-летнего голкипера Уго Льориса. Контракт с французом подписан до 2024-го года с возможностью продления до 2025-го и 2026-го.

Hugo Lloris Is Black & Gold.



???? #LAFC signs goalkeeper Hugo Lloris on a permanent transfer from @SpursOfficial to a guaranteed contract through 2024 with options for 2025 and 2026. — LAFC (@LAFC) December 30, 2023

Сопрезидент и генеральный менеджер клуба Джон Торрингтон не скрывает радости от подписания такого именитого игрока.

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Уго, пожалуй, самый успешный вратарь своего поколения и проверенный победитель. Мы невероятно рады, что он выбрал LAFC для следующего этапа своей выдающейся карьеры. Он имеет беспрецедентный опыт лидерства на самом высоком уровне футбола, который, как мы знаем, многое принесет пользу нашему клубу в нашей погоне за новыми трофеями. Я хотел бы поблагодарить Тоттенхэм за сотрудничество, и я присоединяюсь ко всему Лос-Анджелесу, чтобы тепло приветствовать Уго, его жену Мейн и их троих детей в LAFC.

Льорис сыграл за "Тоттенхэм" 447 матчей, 151 из которых он провел "на ноль". В январе этого года Уго завершил карьеру в национальной сборной Франции.