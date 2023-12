Официально: Льорис перебрался в Америку

"Лос-Анджелес" объявил о подписании 37-летнего голкипера Уго Льориса. Контракт с французом подписан до 2024-го года с возможностью продления до 2025-го и 2026-го.

Hugo Lloris Is Black & Gold.



???? #LAFC signs goalkeeper Hugo Lloris on a permanent transfer from @SpursOfficial to a guaranteed contract through 2024 with options for 2025 and 2026.