  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Официально: Льорис перебрался в Америку
В тренде

Официально: Льорис перебрался в Америку

MLS
Обновлено

Легенда Тоттенхэма уходит из клуба

Официально: Льорис перебрался в Америку

Фото: Лос-Анджелес

Новина українською

"Лос-Анджелес" объявил о подписании 37-летнего голкипера Уго Льориса. Контракт с французом подписан до 2024-го года с возможностью продления до 2025-го и 2026-го.

Сопрезидент и генеральный менеджер клуба Джон Торрингтон не скрывает радости от подписания такого именитого игрока.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Уго, пожалуй, самый успешный вратарь своего поколения и проверенный победитель. Мы невероятно рады, что он выбрал LAFC для следующего этапа своей выдающейся карьеры. Он имеет беспрецедентный опыт лидерства на самом высоком уровне футбола, который, как мы знаем, многое принесет пользу нашему клубу в нашей погоне за новыми трофеями. Я хотел бы поблагодарить Тоттенхэм за сотрудничество, и я присоединяюсь ко всему Лос-Анджелесу, чтобы тепло приветствовать Уго, его жену Мейн и их троих детей в LAFC.

Льорис сыграл за "Тоттенхэм" 447 матчей, 151 из которых он провел "на ноль". В январе этого года Уго завершил карьеру в национальной сборной Франции.

По теме
yellow-arrow
Чеберко: У президента Коламбус Крю бабушка и дедушка из Днепропетровской области
yellow-arrow
Льорис завтра попрощается с Тоттенхэмом. Известны сроки его контракта с клубом с МЛС
yellow-arrow
Чеберко: Переход Месси в МЛС - это было действительно что-то большое по всей стране
Уго Льорис МЛС Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лос-Анджелес
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости