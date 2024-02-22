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Челси и Арсенал хотят подписать шотландского юниора
Льюис Кэрролл летом может присоединиться к клубу АПЛ
DeadlineDayLive
"Арсенал" и "Челси" планируют подписать защитника "Абердина" Льюиса Кэрролла.
Два клуба Премьер-Лиги летом планируют договориться с "Абердином" о трансфере 15-летнего игрока.
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Когда Кэрроллу исполняется 16 лет (7 марта), он сможет подписать профессиональный контракт. Если это удастся сделать, то шотландский клуб Льюиса может получить компенсацию за подготовку игрока.
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Источник:the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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