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Руни признался в своих проблемах с алкоголем в подростковом возрасте
Англичанин рассказал о непростом для себя периоде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни рассказал о своих проблемах в подростковом возрасте.
"Там, где я вырос (Ливерпуль - прим.) - это было непростое место для жизни, но мне очень нравилось расти там, оно научило меня многим вещам.
Помню, когда мне было 14, я переходил дорогу, и в субботу я играл за команду "Эвертона" до 19 лет, тренером был Колин Харви.
Итак, я перехожу дорогу, у меня есть пакет с сидром, пачка сигарет...остановилась машина, чтобы пропустить меня, а за рулём сидит Харви.
Будучи подростками, мы приходили в заброшенный, пустой дом, выбивали окна, сидели там и пили.
Если оглянуться назад, как я уже говорил в документальном фильме — у меня были разные проблемы. Я слишком много пил и, очевидно, это сказалось на игре.
Всегда можно подумать: "Если бы ты этого не сделал, ты бы играл на еще более высоком уровне, добился бы большего, играл бы дольше", но сейчас это всё лишь суждение задним умом", - цитирует Руни Daily Mail.
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