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Руни признался в своих проблемах с алкоголем в подростковом возрасте

Англия

Англичанин рассказал о непростом для себя периоде

Руни признался в своих проблемах с алкоголем в подростковом возрасте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни рассказал о своих проблемах в подростковом возрасте.

"Там, где я вырос (Ливерпуль - прим.) - это было непростое место для жизни, но мне очень нравилось расти там, оно научило меня многим вещам.

Помню, когда мне было 14, я переходил дорогу, и в субботу я играл за команду "Эвертона" до 19 лет, тренером был Колин Харви.

Итак, я перехожу дорогу, у меня есть пакет с сидром, пачка сигарет...остановилась машина, чтобы пропустить меня, а за рулём сидит Харви.

Будучи подростками, мы приходили в заброшенный, пустой дом, выбивали окна, сидели там и пили.

Если оглянуться назад, как я уже говорил в документальном фильме — у меня были разные проблемы. Я слишком много пил и, очевидно, это сказалось на игре.

Всегда можно подумать: "Если бы ты этого не сделал, ты бы играл на еще более высоком уровне, добился бы большего, играл бы дольше", но сейчас это всё лишь суждение задним умом", - цитирует Руни Daily Mail.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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