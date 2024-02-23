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Руководство Ливерпуля рассматривает тренера Спортинга на замену Клоппу
Рубен Аморим является одним из основных кандидатов
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Ливерпуля" рассматривает Рубена Аморима как альтернативный вариант на пост главного тренера команды в случае неудачных переговоров с Хаби Алонсо, сообщает The Independent.
По информации источника, над приглашением испанского специалиста из "Байера" клуб будет работать активнее всего. Если же назначить Алонсо не получится, "Ливерпуль" обратится к кандидатуре главного тренера "Спортинга" Аморима. Вариант с назначением Роберто Де Дзерби считается менее вероятным.
Аморим возглавил "Спортинг" в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).
Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании этого сезона. В своем заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.
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