Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Эрика тен Хага выиграла уже 5 матчей подряд и если бы вам сказали об этом еще буквально 2 месяца назад, вы бы точно были в шоке. "Манкунианцы" вышли на стабильный уровень и наконец начали как создавать, так и реализовывать свои моменты.

Сейчас "Фулхэм" выглядит как очередная жертва "красных дьяволов", но готовы ли подопечные Марку Силвы раньше времени сдаваться? Они точно попытаются помешать манкунианцам.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 24 февраля.

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