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Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Кто-то вообще может остановить эту машину?
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Эрика тен Хага выиграла уже 5 матчей подряд и если бы вам сказали об этом еще буквально 2 месяца назад, вы бы точно были в шоке. "Манкунианцы" вышли на стабильный уровень и наконец начали как создавать, так и реализовывать свои моменты.
Сейчас "Фулхэм" выглядит как очередная жертва "красных дьяволов", но готовы ли подопечные Марку Силвы раньше времени сдаваться? Они точно попытаются помешать манкунианцам.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 24 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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