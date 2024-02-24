АПЛ. Команда Миколенко упускает победу на последних минутах, а Гласнер начинает с разгрома

Кроме центрального противостояния этого временного слота между "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэмом" параллельно проходило еще три интересные встречи, в одной из которых играл наш Виталий Миколенко. Давайте разбираться что произошло в тех матчах.

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Брайтон" — "Эвертон" 1:1

Голы: Данк (90+5) — Брантуэйт (73)

"Брайтон": Вербрюгген — Лампти (Вельтман, 61), ван Хеке, Данк, Игор (Эступиньян, 60) — Гросс, Гилмор — Адингра, Буонанотте (Энсисо, 72), Уэлбек (Фати, 61) — Фергюсон (Лаллана, 75)

"Эвертон": Пикфорд — Годфри, Брантуэйт, Тарковски, Миколенко — Макнил, Гарнер, Гейе (Онана, 49), Гаррисон — Дукуре (Янг, 89) — Калверт-Льюин (Бету, 68)

Предупреждения: ван Геке (70), Гросс (74) — Тарковски (33), Бету (90+1), Онана (90+2)

Удаление: Гилмор (81)

Команда Шона Дайча уже давно не чувствовала вкуса побед и выезд в "Брайтон" не обещал им легкой прогулки. "Брайтон" продолжает бороться за свои турнирные амбиции и они точно не планируют дарить очки своим соперникам, даже если эти соперники очень в них нуждаются. В стартовом составе "ирисок" мы уже привычно нашли Виталия Миколенко, а также второй раз подряд там появился Абдулае Дукуре после своей длительной травмы. С ним на поле играть все же спокойнее. Так что же нам показали коллективы Де Дзерби и Дайча?

Как оказалось, когда атакующая команда встречается с соперником, который умеет играть вторым номером, то особо интересного футбола ждать не стоит. В первом тайме Данни Уэлбек имел два прекрасных момента для того, чтобы пробить по воротам, именно пробить, а не забить, поскольку нападающий в итоге так и не смог нанести тот самый финальный удар. Оба момента были созданы после простых забросов вперед, где защитники "Эвертона" не всегда успевали отслеживать перемещения всей атакующей тройки "чаек": Уэлбека, Буонанотте и Фергюсона.

Что касается гостей, то в первом тайме вспоминается лишь один интересный момент и происходил он после кросса с фланга от Виталия Миколенко. Сразу даже не совсем было понятно, то ли удар от Калверта-Льюина, то ли Льюис Данк задел круглого. Как оказалось, это было касание от защитника "Брайтона". Именно в атаке от "ирисок" в первом тайме мы больше ничего не увидели.

Второй тайм стал немного интереснее в плане опасных моментов и наверное самое острое, что вообще создали обе команды, произошло в середине второго тайма. Абдулае Дукуре пробивал уже почти наверняка, Барт Вербрюгген уже был отыгран и фактически с линии ворот круглого вынес Тарик Лампти. Настоящее героическое спасение своей команды. Однако впоследствии, когда правый защитник покинул пределы поля, спасать ворота хозяев поля было некому. Заброс от Пикфорда вперед и после небольшого рикошета круглый попал к Брантуэйту, который пробил точно в бальный угол ворот Вербрюггена и это 0:1. Хотя "Брайтон" выглядел интереснее большую часть игры, они создали больше моментов.

С того момента начался любимый этап любого матча для Шона Дайча: его команда впереди и теперь остаются только держать удар. А после того, как Билли Гилмор полетел прямой ногой в Амаду Онана и получил красную карточку, задача для "ирисок" стала еще проще. По крайней мере, так казалось. Хозяева все же полетели в финальную навалу и в компенсированное арбитром время после подачи с фланга Льюис Данк пробил головой точно в дальний угол ворот Пикфорда. Это 1:1 и именно такой результат выглядит куда более справедливым, чем вероятная победа "Эвертона".

Миколенко сыграл как всегда, на хорошем уровне, вот только победить снова не удалось, это лишь ничья, которая оставляет "ирисок" на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Астон Вилла" — "Ноттингем Форест" 4:2

Голы: Уоткинс (4), Луиз (29, 39), Бэйли (61) — Ниакате (45+5), Гиббз-Уайт (48)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Лангле, Торрес (Чамберс, 46), Морено (Динь, 59) — Бэйли (Диаби, 90+2), Макгинн, Луиз, Рамзи — Тилеманс (Дзаньоло, 81), Уоткинс (Роджерс, 90+2)

"Ноттингем Форест": Селс — Ниакате, Мурилло (Тоффоло, 46), Фелипе (Омобамиделе, 46), Уильямс — Данилу, Домингес (Йейтс, 73) — Хадсон-Одои, Гиббз-Уайт (Рейна, 81), Эланга — Авонии (Ориги, 46)

Предупреждения: Морено (57) — Мурилло (15), Фелипе (45)

Интересная перестрелка двух команд, которые не любят много слушать об обороне и хотят показать все свои атакующие качества здесь и сейчас. Команда Унаи Эмери играла у себя дома и в таких матчах они автоматически являются фаворитами, даже если последние матчей могли говорить об обратном.

Очень мощно начали эту встречу "вилланы", за первый тайм они отправили в ворота "Ноттингема" сразу три мяча, отличились Уоткинс и Дуглас Луиз, на счету у которого дубль. Таким счет и должен был бы оставаться на перерыв, но за считанные секунды до свистка на отдых один мяч отыграл Мусса Ниакате. Это дало гостям определенную надежду на то, что отыграться все же возможно. А второй гол в начале второго тайма от Гиббз-Уайта только усилил это ощущение.

Но и хозяева не планировали опускать руки и дарить соперникам легкую ничью после того, как они уже вели в счете 3:0. Леон Бэйли вновь увеличил преимущество своей команды до двух голов и в итоге поставил этим жирную точку. Красиво, эмоционально и без мыслей об осторожности.

"Вилла" остается 4-й в турнирной таблице, это их вторая победа подряд после победы над "Фулхэмом" в прошлом туре. А "Ноттингем" остается на 16-й строчке. Вроде и не в зоне вылета, но такое положение точно должны волновать "лесников".

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Бернли" 3:0

*На 87-й минуте гол Давида Датро Фофана был отменен из-за офсайда

Голы: Ричардс (68), Аю (71), Матета (79, с пенальти)

"Кристал Пэлас": Джонстон — Уорд, Андерсен (Томкинс, 90+1), Ричардс — Муньос, Лерма, Уортон (Ахамада, 66), Митчелл — Аю (Озо, 90+9), Эдуар (Франса, 66) — Матета

"Бернли": Траффорд — Тейлор (Витиньо, 75), Эстев, О'Ши, Ассиньон — Одобер (Бенсон, 90+1), Браунхилл, Берге, Гудмундссон (Корк, 90+1) — Амдуни (Каллен, 37), Фофана (Родригез, 90+1)

Предупреждения: Уортон (50), Аю (90+2), Митчелл (90+7) — Эстев (85)

Удаление: Браунхилл (35)

Оливер Гласнер, который заменил на посту главного тренера "Кристал Пэлас" Роя Ходжсона, получил едва ли не идеальный матч для старта своей истории в новом клубе: дома против одного из аутсайдеров чемпионата.

Более того, еще в первом тайме Джош Браунгилл почему-то решил пойти на фол, за который ему вручили красную карточку. И перед "орлами" была большая часть матча в большинстве против более слабого соперника. Правда пользоваться таким преимуществом они не спешили.

Все было перенесено на второй тайм, хотя до одного момента казалось, что потенциальный успешный старт нового тренера может превратиться в провал. Сначала Крис Ричардс, затем Джордан Аю, а затем и Матета с пенальти оформили три мяча, на которые команда Компани ответила голом Давида Датро Фофана, впрочем перед этим арбитр зафиксировал офсайд, поэтому гол отменили.

Хороший старт, но хочется посмотреть на австрийского специалиста в матчах против более серьезных соперников. В следующем туре как раз будет такая возможность, ведь они будут играть против "Тоттенхэма".