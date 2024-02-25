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АПЛ. Вулверхэмптон благодаря победе над аутсайдером поднялся на восьмое место
Все решил гол Сарабии
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 26 тур
"Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Даррен Бонд
"Вулверхэмптон" – "Шеффилд Юнайтед" 1:0
Гол: Сарабия 30
Вулверхэмптон: Са – Килман, Доусон, Тоти – Семеду, Лемина, Гомеш, Аит-Нури (Дойл 77) – Сарабия (Догерти 90), Нету – Хван (Беллегарде 85)
Шеффилд Юнайтед: Грбич – Ахмедходжич, Робинсон, Трасти – Богл, Норвуд (Дэвис 82), Винни Соуза (Макберни 82), Хаммер, Ляруси (Озборн 72) – Макети, Брюстер (Осула 82)
Предупреждения: Семеду 72, Тоти 90+6 – Ахмедходжич 72
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