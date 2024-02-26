Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси стал первой командой в истории Англии, которая проиграла шесть подряд финалов национальных кубков
Лондонцам не везет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Челси стал первой командой в истории английского футбола, которая проиграла шесть подряд финалов национального кубка.
Сегодня "синие" уступили "Ливерпулю" в своем 6-м финале, после последней победы. До этого они вышли в финал и уступили в 2022-м в Кубке Лиги и Кубке Англии тем же "мерсисайдцам". В 2021-м Кубок Англии достался "Лестеру", а в 2020-м - "Арсеналу". Также в 2019-м "пенсионеры" играли в финале Кубка Лиги, тогда они не смогли преодолеть "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти.
Лондонцам не везет в финалах национального первенства.
Популярное сейчас
- Динамо не оставляет шансов для Металлиста 1925, Колос - для Вереса. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- УПЛ. Металлист 1925 - Динамо 2:4. Киевляне просто выше классом
- Металлист 1925 - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Раскрыты имена игроков, от которых Челси собирается избавиться
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико