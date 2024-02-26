Челси стал первой командой в истории Англии, которая проиграла шесть подряд финалов национальных кубков

Челси стал первой командой в истории английского футбола, которая проиграла шесть подряд финалов национального кубка.

Сегодня "синие" уступили "Ливерпулю" в своем 6-м финале, после последней победы. До этого они вышли в финал и уступили в 2022-м в Кубке Лиги и Кубке Англии тем же "мерсисайдцам". В 2021-м Кубок Англии достался "Лестеру", а в 2020-м - "Арсеналу". Также в 2019-м "пенсионеры" играли в финале Кубка Лиги, тогда они не смогли преодолеть "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти.

Лондонцам не везет в финалах национального первенства.