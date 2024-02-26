  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси стал первой командой в истории Англии, которая проиграла шесть подряд финалов национальных кубков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси стал первой командой в истории Англии, которая проиграла шесть подряд финалов национальных кубков

Англия

Лондонцам не везет

Челси стал первой командой в истории Англии, которая проиграла шесть подряд финалов национальных кубков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Челси стал первой командой в истории английского футбола, которая проиграла шесть подряд финалов национального кубка.

Сегодня "синие" уступили "Ливерпулю" в своем 6-м финале, после последней победы. До этого они вышли в финал и уступили в 2022-м в Кубке Лиги и Кубке Англии тем же "мерсисайдцам". В 2021-м Кубок Англии достался "Лестеру", а в 2020-м - "Арсеналу". Также в 2019-м "пенсионеры" играли в финале Кубка Лиги, тогда они не смогли преодолеть "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти.

Лондонцам не везет в финалах национального первенства.

По теме
yellow-arrow
Почеттино: Команда ждала серию пенальти
yellow-arrow
Минимальная победа над аутсайдером. Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Дети Клоппа победили миллиардеров. Челси - Ливерпуль 0:1. Видеообзор матча
Кубок английской лиги Кубок Англии Челси (Лондон) Кубок Лиги
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости