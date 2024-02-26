Гранды Саудовской Аравии намерены подписать Де Брюйне - игрок хочет завершить карьеру в МС в 35 лет

Ряд клубов чемпионата Саудовской Аравии заинтересованы в подписании полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне в летнее трансферное окно.

Прошлым летом официальный запрос относительно Де Брюйне сделал "Аль-Хиляль" - клуб был готов предоставить бельгийцу заработную плату в размере около 70 миллионов евро в год, однако игрок ответил отказом, как и его одноклубник Бернарду Силва.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Контракт Кевина с "горожанами" истекает летом 2025 года. По данным The Athletic, 32-летний хавбек по истечении этого срока планирует продлить соглашение, а затем завершить карьеру в "Сити" примерно в возрасте 35 лет.

В этом сезоне Де Брюйне провёл 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.