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Гранды Саудовской Аравии намерены подписать Де Брюйне - игрок хочет завершить карьеру в МС в 35 лет

Англия

Кевин не собирается покидать Манчестер

Гранды Саудовской Аравии намерены подписать Де Брюйне - игрок хочет завершить карьеру в МС в 35 лет

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ряд клубов чемпионата Саудовской Аравии заинтересованы в подписании полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне в летнее трансферное окно.

Прошлым летом официальный запрос относительно Де Брюйне сделал "Аль-Хиляль" - клуб был готов предоставить бельгийцу заработную плату в размере около 70 миллионов евро в год, однако игрок ответил отказом, как и его одноклубник Бернарду Силва.

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Контракт Кевина с "горожанами" истекает летом 2025 года. По данным The Athletic, 32-летний хавбек по истечении этого срока планирует продлить соглашение, а затем завершить карьеру в "Сити" примерно в возрасте 35 лет.

В этом сезоне Де Брюйне провёл 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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Саудовская Аравия Манчестер Сити контракт Кевин Де Брюйне
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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