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Тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Ноттингем Фореста

Англия

Наставник МЮ прокомментировал состав команды на предстоящий матч

Тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Ноттингем Фореста

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против "Ноттингем Фореста".

"Харри Магуайр не будет играть в этом матче. Рафаэль Варан и Бруно Фернандеш под вопросом, а Каземиро регулярно выходит на поле".

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 28 февраля сыграет против "Ноттингем Фореста". Начало - в 21:45.

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Рафаэль Варан Ноттингем Форест Каземиро Харри Магуайр Бруно Фернандеш Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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