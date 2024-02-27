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Тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Ноттингем Фореста
Наставник МЮ прокомментировал состав команды на предстоящий матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против "Ноттингем Фореста".
"Харри Магуайр не будет играть в этом матче. Рафаэль Варан и Бруно Фернандеш под вопросом, а Каземиро регулярно выходит на поле".
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 28 февраля сыграет против "Ноттингем Фореста". Начало - в 21:45.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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