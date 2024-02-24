Один из помощников тен Хага в МЮ вскоре покинет клуб ради работы главным тренером в МЛС

Один из помощников Эрика тен Хага в “Манчестер Юнайтед” Эрик Рамзи в марте покинет английский клуб. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Он еще проведет в структуре "манкунианцев" поединки против "Фулхэма" 24 февраля (АПЛ) и "Ноттингем Форест" 28 февраля (Кубок Англии). После этого он уйдет из команды.

Причиной этого является его назначение на должность главного тренера "Миннесоты", выступающего в МЛС.

В прошлом сезоне розыгрыши американского чемпионата "Миннесота" заняла 11 место в турнирной таблице Западной Конференции и не вышла в плей-офф турнира.

Рамзи работает в МЮ с июля 2021 года. До этого в своей карьере он ни разу не возглавлял взрослый клуб, а вступал только в качестве ассистента. Дебютирует на новой должности Эрик 10 марта матчем третьего тура МЛС против “Орландо Сити”.