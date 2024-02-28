Англия
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Кубок Англии: Состоялась жеребьевка 1/4 финала
Команды узнали своих соперников
Daily Post
Сегодня, 28 февраля, состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии.
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"Челси" Михаила Мудрика сыграет против "Лестер Сити", если одержит победу в матче против "Лидса".
Результаты жеребьевки 1/4 финала турнира:
- "Вулверхэмптон"/"Брайтон" - "Ковентри Сити"
- "Ноттингем Форест"/"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"/"Саутгемптон"
- "Челси"/"Лидс" - "Лестер Сити"
- "Манчестер Сити" - "Ньюкасл"
Поединки этой стадии запланированы на 16-17 марта.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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