  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино расхвалил Мудрика после гола в Кубке и назвал его главную проблему
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино расхвалил Мудрика после гола в Кубке и назвал его главную проблему

Англия

"Челси" вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Почеттино расхвалил Мудрика после гола в Кубке и назвал его главную проблему

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

28 февраля "Челси" одержал победу над "Лидсом" (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии. Вингер "синих" Михаил Мудик отличился голом.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал игру украинского футболиста.

"У Мудрика есть невероятный талант. Необходимо вкладывать этот талант в команду. Для этого нужно время. И это касается не только Мудрика.

Вы знаете, что на этом уровне нужно работать с мячом и без него", – сказал Почеттино для ITV после матча.

Читайте такжеПо-философски. Мудрик объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
По теме
yellow-arrow
Тен Хаг - после победы над Ноттингемом: МЮ проиграл всего один раз в этом году. Мы стабильны
yellow-arrow
Первый гол Каземиро за пять месяцев. Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Дети Клоппа не заметили святых. Ливерпуль - Саутгемптон 3:0. Видео голов и обзор матча
Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AbsoluteChelsea
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости