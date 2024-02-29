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Почеттино расхвалил Мудрика после гола в Кубке и назвал его главную проблему
"Челси" вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
28 февраля "Челси" одержал победу над "Лидсом" (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии. Вингер "синих" Михаил Мудик отличился голом.
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал игру украинского футболиста.
"У Мудрика есть невероятный талант. Необходимо вкладывать этот талант в команду. Для этого нужно время. И это касается не только Мудрика.
Вы знаете, что на этом уровне нужно работать с мячом и без него", – сказал Почеттино для ITV после матча.
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Источник:AbsoluteChelsea
Опубликовал: Алина Ерофеева
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