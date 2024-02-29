  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. По-философски. Мудрик объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
В тренде

По-философски. Мудрик объяснил свое празднование гола в Кубке Англии

Наши за границей

Украинец отметился точным ударом в ворота "Лидса"

По-философски. Мудрик объяснил свое празднование гола в Кубке Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

28 февраля "Челси" одержал победу над "Лидсом" (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Читайте такжеКубок Англии. Челси – Лидс 3:2. Мудрик забивает — синие шагают в четвертьфинал

Украинский вингер "синих" Михаил Мудик вышел в стартовом составе и отличился голом на 37-й минуте, после чего исполнил оригинальное поздравление.

После поединка Михаил объяснил свое празднование.

"Человеческие часы – всегда спешат, Божьи часы – всегда вовремя", – написал Мудрик в своем Instagram.

Напомним, в 1/4 финала Кубка "Челси" сыграет с "Лестером". Игра состоится 16 марта.

Читайте такжеМудрик - в тройке лучших игроков Челси в кубковом матче с Лидсом - оценки за поединок
По теме
yellow-arrow
Гол Мудрика, победа на последних минутах. Челси - Лидс 3:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Команда украинца против серьезного соперника. Спортинг – Бенфика. Анонс и прогноз матча Кубка Португалии на 29.02.2024
yellow-arrow
Мудрик - в тройке лучших игроков Челси в кубковом матче с Лидсом - оценки за поединок
Челси (Лондон) Лидс Юнайтед Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
29.02.2024 в 09:06
И играет тоже, по философски:))
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
29.02.2024 в 09:06
И играет тоже, по философски:))
Ответить
0
1
ВасяКулебяка (Козливка)
29.02.2024 в 08:58
Легкоатлет - філософ
Ответить
0
1
download1 (huyersk)
29.02.2024 в 08:40
Прізвище каже саме за себе!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости