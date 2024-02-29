По-философски. Мудрик объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
Украинец отметился точным ударом в ворота "Лидса"
Getty Images / Global Images Ukraine
28 февраля "Челси" одержал победу над "Лидсом" (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Украинский вингер "синих" Михаил Мудик вышел в стартовом составе и отличился голом на 37-й минуте, после чего исполнил оригинальное поздравление.
После поединка Михаил объяснил свое празднование.
"Человеческие часы – всегда спешат, Божьи часы – всегда вовремя", – написал Мудрик в своем Instagram.
Напомним, в 1/4 финала Кубка "Челси" сыграет с "Лестером". Игра состоится 16 марта.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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oda1979 (Запорожье)
29.02.2024 в 09:06
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