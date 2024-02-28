Кубок Англии. Челси – Лидс 3:2. Мудрик забивает — синие шагают в четвертьфинал

После поражения в финале Кубка Английской Лиги против "Ливерпуля", команда Маурисио Почеттино подходила к этой игре не в лучшем настроении, а их соперники наоборот, не проигрывают в последних 12 матчах и недавно обыграли своего главного конкурента в борьбе за первое место в Чемпионшипе, "Лестер". Команда Фарке была явно в форме и в лучшем психологическом состоянии. Впрочем подобные матчи могут служить психологической реабилитацией для некоторых команд, именно такой эта встреча стала для "синих".

В стартовом составе вышел Михаил Мудрик и для него Почеттино подготовил достаточно необычную роль десятки, то есть украинец играл не на фланге, а в центре под нападающим. Такое решение чувствовалось странным и не совсем логичным, но оно имело свое положительное влияние на игру.

А все началось с уже классической клоунады, которую устроила оборона лондонцев у собственных ворот. Роберт Санчес, который появился на поле впервые с декабря, поскольку долгое время пробыл в лазарете, отдал короткий пас на Дисаси. Француз остановил и увидел, что соперник массированно прессингует, ему пытался помочь открыванием Кайседо, на которого и пошла передача, впрочем она была перехвачена и Джозеф оказался на идеальной ударной позиции. За такую грубую ошибку "павлины" соперника не прощали. 0:1.

Но команда Почеттино неплохо отреагировала на такое развитие матча и полетела сравнивать, уже через несколько минут очень классную комбинацию с участием Мойзеса Кайседо разыграли "синие". Частично эквадорец извинился за тот пропущенный гол, ведь его касание к мячу было идеальным, он вывел Джейкона на ворота и тот с острого угла направил круглого в сетку ворот Иллана Мелье. 1:1. Не стал праздновать сенегалец, сразу показал, что надо доставать мяч и лететь в центр, этого было мало.

Далее игра немного успокоилась, в основном круглый был под контролем лондонцев, но и особой опасности мы не наблюдали. Хотелось отдельно поговорить о Михаиле Мудрике, который достаточно хорошо отличился как диспетчер. Нередко он точными длинными передачами выводил команду из-под прессинга, иногда выдавал классные пасы на ход партнерам в атаке, то есть в этом компоненте украинец прямо приятно удивил сегодня, если говорить именно о первом тайме.

Апогеем этих стараний Мудрика стал его гол под конец тайма. Стерлинг на правом фланге ждал момента для паса и Михаил оторвался от Ампаду и классно в касание пробил под игроком гостей в дальний угол ворот. Красиво и уверенно от украинца. 2:1.

Но и эти старания были перечеркнуты очередным неудачным перформансом в обороне. Уже во втором тайме Энтони принял пас на фланге, за ним не успел Мало Гюсто и последовала подача на дальнюю штангу, где Трево Чалоба не успел за своим соперником Матео Джозефом, который легко отправил мяч в сетку ворот Санчеса и оформил дубль. Это снова ничья и было интересно, как на подобное будет реагировать команда Почеттино. Сам аргентинец сделал две замены, выпустив Бена Чилуэлла и Конора Галлахера.

Впрочем никакого влияния на игру эти замены сначала не имели. "Челси" выглядел откровенно ужасно во второй половине встречи, "павлины" имели интересные моменты, которые просто не смогли как следует выполнить, в частности Джозеф мог оформлять как минимум покер, если бы лучше попадал по мячу, а не через раз. В итоге вот такой тягучий футбол с попыткой от "синих" владеть мячом без обострений и редкими, но классными атаками от команды Фарке.

Казалось, что вот-вот мы дождемся финального свистка, впрочем в компенсированное арбитром время мы увидели внезапное проявление гениальности от Энцо Фернандеса и Конора Галлахера. Первый мастерски протащил мяч по центру и вовремя отпасовал на Конора, который не менее мастерски развернулся и красиво пробил мимо Иллана Мелье. Весь тайм без моментов и тут вдруг такая красота. Именно эта красота и подарила Почеттино победу и проход в следующую стадию.

Что касается Мудрика, то он, как и вся команда, провел классный первый тайм и очень плохой второй, хотя во второй половине он перешел на родную для себя позицию на левом фланге. Сегодня все решила вот эта внезапная вспышка в концовке от Энцо и Галлахера. Итак, фиксируем проход "Челси", в четвертьфинале они будут играть против "Лестера" на "Стэмфорд Бридж".

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Челси" — "Лидс" 3:2

Голы: Джексон (15), Мудрик (37), Галлахер (90+1) — Джозеф (8, 59)

"Челси": Санчес — Гюсто (Чилуэлл, 61), Дисаси, Чалоба, Гилхрист (Колвилл, 74) — Кайседо, Фернандес — Мадуэке (Галлахер, 61), Мудрик (Тауряйнен, 90+4), Старлинг (Палмер, 74) — Джексон

"Лидс": Мелье — Робертс, Родон, Купер, Фирпо — Ампаду, Грей — Энтони, Пиру (Саммервиль, 79), Джеймс (Ньйонто, 79) — Джозеф

Предупреждения: Чалоба (40), Фернандес (41), Кайседо (49) — Фирпо (69)