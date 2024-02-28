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Кубок Англии. Челси – Лидс 3:2. Мудрик забивает — синие шагают в четвертьфинал

Англия
Обновлено

Команда Почеттино вырывает победу на последних минутах

Кубок Англии. Челси – Лидс 3:2. Мудрик забивает — синие шагают в четвертьфинал

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

После поражения в финале Кубка Английской Лиги против "Ливерпуля", команда Маурисио Почеттино подходила к этой игре не в лучшем настроении, а их соперники наоборот, не проигрывают в последних 12 матчах и недавно обыграли своего главного конкурента в борьбе за первое место в Чемпионшипе, "Лестер". Команда Фарке была явно в форме и в лучшем психологическом состоянии. Впрочем подобные матчи могут служить психологической реабилитацией для некоторых команд, именно такой эта встреча стала для "синих".
В стартовом составе вышел Михаил Мудрик и для него Почеттино подготовил достаточно необычную роль десятки, то есть украинец играл не на фланге, а в центре под нападающим. Такое решение чувствовалось странным и не совсем логичным, но оно имело свое положительное влияние на игру.

А все началось с уже классической клоунады, которую устроила оборона лондонцев у собственных ворот. Роберт Санчес, который появился на поле впервые с декабря, поскольку долгое время пробыл в лазарете, отдал короткий пас на Дисаси. Француз остановил и увидел, что соперник массированно прессингует, ему пытался помочь открыванием Кайседо, на которого и пошла передача, впрочем она была перехвачена и Джозеф оказался на идеальной ударной позиции. За такую грубую ошибку "павлины" соперника не прощали. 0:1.

Кубок Англии. Челси – Лидс 3:2. Мудрик забивает — синие шагают в четвертьфинал - изображение 1

Но команда Почеттино неплохо отреагировала на такое развитие матча и полетела сравнивать, уже через несколько минут очень классную комбинацию с участием Мойзеса Кайседо разыграли "синие". Частично эквадорец извинился за тот пропущенный гол, ведь его касание к мячу было идеальным, он вывел Джейкона на ворота и тот с острого угла направил круглого в сетку ворот Иллана Мелье. 1:1. Не стал праздновать сенегалец, сразу показал, что надо доставать мяч и лететь в центр, этого было мало.

Далее игра немного успокоилась, в основном круглый был под контролем лондонцев, но и особой опасности мы не наблюдали. Хотелось отдельно поговорить о Михаиле Мудрике, который достаточно хорошо отличился как диспетчер. Нередко он точными длинными передачами выводил команду из-под прессинга, иногда выдавал классные пасы на ход партнерам в атаке, то есть в этом компоненте украинец прямо приятно удивил сегодня, если говорить именно о первом тайме.

Апогеем этих стараний Мудрика стал его гол под конец тайма. Стерлинг на правом фланге ждал момента для паса и Михаил оторвался от Ампаду и классно в касание пробил под игроком гостей в дальний угол ворот. Красиво и уверенно от украинца. 2:1.

Но и эти старания были перечеркнуты очередным неудачным перформансом в обороне. Уже во втором тайме Энтони принял пас на фланге, за ним не успел Мало Гюсто и последовала подача на дальнюю штангу, где Трево Чалоба не успел за своим соперником Матео Джозефом, который легко отправил мяч в сетку ворот Санчеса и оформил дубль. Это снова ничья и было интересно, как на подобное будет реагировать команда Почеттино. Сам аргентинец сделал две замены, выпустив Бена Чилуэлла и Конора Галлахера.

Кубок Англии. Челси – Лидс 3:2. Мудрик забивает — синие шагают в четвертьфинал - изображение 2

Впрочем никакого влияния на игру эти замены сначала не имели. "Челси" выглядел откровенно ужасно во второй половине встречи, "павлины" имели интересные моменты, которые просто не смогли как следует выполнить, в частности Джозеф мог оформлять как минимум покер, если бы лучше попадал по мячу, а не через раз. В итоге вот такой тягучий футбол с попыткой от "синих" владеть мячом без обострений и редкими, но классными атаками от команды Фарке.

Казалось, что вот-вот мы дождемся финального свистка, впрочем в компенсированное арбитром время мы увидели внезапное проявление гениальности от Энцо Фернандеса и Конора Галлахера. Первый мастерски протащил мяч по центру и вовремя отпасовал на Конора, который не менее мастерски развернулся и красиво пробил мимо Иллана Мелье. Весь тайм без моментов и тут вдруг такая красота. Именно эта красота и подарила Почеттино победу и проход в следующую стадию.

Что касается Мудрика, то он, как и вся команда, провел классный первый тайм и очень плохой второй, хотя во второй половине он перешел на родную для себя позицию на левом фланге. Сегодня все решила вот эта внезапная вспышка в концовке от Энцо и Галлахера. Итак, фиксируем проход "Челси", в четвертьфинале они будут играть против "Лестера" на "Стэмфорд Бридж".

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Челси" — "Лидс" 3:2

Голы: Джексон (15), Мудрик (37), Галлахер (90+1) — Джозеф (8, 59)

"Челси": Санчес — Гюсто (Чилуэлл, 61), Дисаси, Чалоба, Гилхрист (Колвилл, 74) — Кайседо, Фернандес — Мадуэке (Галлахер, 61), Мудрик (Тауряйнен, 90+4), Старлинг (Палмер, 74) — Джексон

"Лидс": Мелье — Робертс, Родон, Купер, Фирпо — Ампаду, Грей — Энтони, Пиру (Саммервиль, 79), Джеймс (Ньйонто, 79) — Джозеф

Предупреждения: Чалоба (40), Фернандес (41), Кайседо (49) — Фирпо (69)

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download1 (huyersk)
28.02.2024 в 23:38
Misha is on fire!
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
28.02.2024 в 23:38
Misha is on fire!
Ответить
3
0

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