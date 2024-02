Фанат Лидса упал с верхнего яруса Стэмфорд Бридж при праздновании гола в ворота Челси

Фанат "Лидса" доставлен в больницу после падения с верхней трибуны во время празднования гола своей команды в игре против "Челси" в 1/8 финала Кубка Англии.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как один из болельщиков упал с верхнего яруса гостевого сектора "Стэмфорд Бридж" на пустые места снизу.

После падения к пострадавшему оперативно подбежала медицинская бригада и полиция. На данный момент о состоянии фана неизвестно.

A Leeds fan fell from the upper tier at Stamford Bridge last night celebrating a goal????



Hope he’s okay. pic.twitter.com/Gp5nuQRicT