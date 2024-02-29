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Фанат Лидса упал с верхнего яруса Стэмфорд Бридж при праздновании гола в ворота Челси

Англия

Слишком бурное празднование привело к печальным последствиям

Фанат Лидса упал с верхнего яруса Стэмфорд Бридж при праздновании гола в ворота Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Фанат "Лидса" доставлен в больницу после падения с верхней трибуны во время празднования гола своей команды в игре против "Челси" в 1/8 финала Кубка Англии.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как один из болельщиков упал с верхнего яруса гостевого сектора "Стэмфорд Бридж" на пустые места снизу.

После падения к пострадавшему оперативно подбежала медицинская бригада и полиция. На данный момент о состоянии фана неизвестно.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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