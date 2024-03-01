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Источник: Эвертон готов предложить новый контракт Деле Алли

Англия

Ириски могут предоставить новый шанс хавбеку

Источник: Эвертон готов предложить новый контракт Деле Алли

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Эвертон" готов предложить новый контракт полузащитнику Деле Алли, сообщает The Athletic.

По данным источника, ливерпульский клуб хочет помочь игроку возобновить свою прервашуюся карьеру. Сам Деле тоже не против продолжить выступления в английской Премьер-Лиге и отблагодарить руководство "ирисок" за доверие.

Напомним, Алли перешёл в "Эвертон" в 2022 году. Последний раз он выходил на поле в официальном матче в феврале 2023-го, находясь в аренде в турецком "Бешикташе". Сезон 27-летнего англичанина был досрочно завершен из-за мышечной травмы.

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Эвертон (Ливерпуль) АПЛ травма Деле Алли
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Источник:
Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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