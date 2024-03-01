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Источник: Эвертон готов предложить новый контракт Деле Алли
Ириски могут предоставить новый шанс хавбеку
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" готов предложить новый контракт полузащитнику Деле Алли, сообщает The Athletic.
По данным источника, ливерпульский клуб хочет помочь игроку возобновить свою прервашуюся карьеру. Сам Деле тоже не против продолжить выступления в английской Премьер-Лиге и отблагодарить руководство "ирисок" за доверие.
Напомним, Алли перешёл в "Эвертон" в 2022 году. Последний раз он выходил на поле в официальном матче в феврале 2023-го, находясь в аренде в турецком "Бешикташе". Сезон 27-летнего англичанина был досрочно завершен из-за мышечной травмы.
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