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Защитник Гента может перейти в Премьер-Лигу

Англия

Арчи Браун заинтересовал два клуба АПЛ

Защитник Гента может перейти в Премьер-Лигу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник "Гента" Арчи Браун заинтересовал два клуба Премьер-Лиги.

За игроком уже некоторое время следят "Челси" и "Вест Хэм", но им придется конкурировать с другими клубами, которые также стремятся подписать 21-летнего футболиста. Бельгийский гранд оценивает Брауна в 15 миллионов фунтов стерлингов.

Арчи в высшем дивизионе Бельгии сыграл 18 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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