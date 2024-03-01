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Защитник Гента может перейти в Премьер-Лигу
Арчи Браун заинтересовал два клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Гента" Арчи Браун заинтересовал два клуба Премьер-Лиги.
За игроком уже некоторое время следят "Челси" и "Вест Хэм", но им придется конкурировать с другими клубами, которые также стремятся подписать 21-летнего футболиста. Бельгийский гранд оценивает Брауна в 15 миллионов фунтов стерлингов.
Арчи в высшем дивизионе Бельгии сыграл 18 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.
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Источник:The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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