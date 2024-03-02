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"Новые владельцы дадут ему время": Оби Микел - о Почеттино
Критика окружает Челси
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"Некоторая критика была чрезмерной, но мы прошли через это, играя за "Челси". Когда мы не побеждали, подвергались огромной критике и наблюдали, как тренеры теряют работу.
Это "Челси". Здесь нужно побеждать. Нужно выигрывать матчи и трофеи. Да, им дали время, но уже прошло достаточно времени, чтобы начать играть гораздо лучше.
Я защищаю игроков и тренера. Им нужно дать время, но сколько времени? Если бы Абрамович до сих пор управлял командой, Почеттино потерял бы работу, но я надеюсь, что новые владельцы дадут ему время", — приводят слова Оби Микеля Evening Standard.
Напомним, сейчас "Челси" занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ. Сегодня они встретятся с "Брентфордом" о 17:00.
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