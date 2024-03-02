  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Новые владельцы дадут ему время": Оби Микел - о Почеттино
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Новые владельцы дадут ему время": Оби Микел - о Почеттино

Англия

Критика окружает Челси

"Новые владельцы дадут ему время": Оби Микел - о Почеттино

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Бывший игрок "Челси" Джон Оби Микел поделился мнениями по поводу тренерских решений Маурисио Почеттино.

"Некоторая критика была чрезмерной, но мы прошли через это, играя за "Челси". Когда мы не побеждали, подвергались огромной критике и наблюдали, как тренеры теряют работу.

Это "Челси". Здесь нужно побеждать. Нужно выигрывать матчи и трофеи. Да, им дали время, но уже прошло достаточно времени, чтобы начать играть гораздо лучше.

Я защищаю игроков и тренера. Им нужно дать время, но сколько времени? Если бы Абрамович до сих пор управлял командой, Почеттино потерял бы работу, но я надеюсь, что новые владельцы дадут ему время", — приводят слова Оби Микеля Evening Standard.

Напомним, сейчас "Челси" занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ. Сегодня они встретятся с "Брентфордом" о 17:00.

По теме
yellow-arrow
"Может быть до конца сезона": Почеттино рассказал, когда вернется из лазарета капитан Челси
yellow-arrow
Восемь игроков МЮ пропустят манчестерское дерби. Известно, кто сыграет
yellow-arrow
Совладелец МЮ настроен заменить тен Хага
Маурисио Почеттино Джон Оби Микел
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Evening Standard
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости