"Новые владельцы дадут ему время": Оби Микел - о Почеттино

"Некоторая критика была чрезмерной, но мы прошли через это, играя за "Челси". Когда мы не побеждали, подвергались огромной критике и наблюдали, как тренеры теряют работу.

Это "Челси". Здесь нужно побеждать. Нужно выигрывать матчи и трофеи. Да, им дали время, но уже прошло достаточно времени, чтобы начать играть гораздо лучше.

Я защищаю игроков и тренера. Им нужно дать время, но сколько времени? Если бы Абрамович до сих пор управлял командой, Почеттино потерял бы работу, но я надеюсь, что новые владельцы дадут ему время", — приводят слова Оби Микеля Evening Standard.