  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. На радость болельщикам. Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1. Видеообзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На радость болельщикам. Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1. Видеообзор матча

Англия

Тоттенхэм - Кристал Пэлас ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

На радость болельщикам. Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

Новина українською

Матч 27-го тура между "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас" прошел без сюрпризов. Подопечные Постекоглу не без нервов обыграли оппонентов во втором тайме. Первый прошел без забитых мячей, однако во второй половине болельщики увидели аж четыре гола. "Шпоры" пропустили первыми, однако после 77-й оформили 3 взятия ворот.

Навала в конце оказалось более чем достаточно, чтобы забрать 3 очка на домашнем стадионе.

Английская Премьер-лига, 27 тур
"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" 3:1
Голы: Вернер (77), Ромеро (80), Сон (88) - Эзе (59)

По теме
yellow-arrow
Пока мерсисайдцы не забьют. Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Ириски треснули в компенсированное время. Эвертон - Вест Хэм 1:3. Видеообзор матча
yellow-arrow
Украинско-лондонское дерби со скамейки запасных. Брентфорд - Челси 2:2. Видеообзор матча
Тоттенхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости