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Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Артета старается не отставать от конкурентов
Getty Images / Global Images Ukraine
После того, как в этом туре Премьер-лиги свои победы оформили "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", третий претендент на чемпионство, "Арсенал" должен отвечать не хуже.
Повезло, что соперником у них будет "Шеффилд Юнайтед", который является худшей командой чемпионата в этом сезоне. Поэтому задачу минимум, то есть три очка, "канонирам" будет выполнить не так трудно. Или "клинки" готовят какой-то сюрприз?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 4 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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