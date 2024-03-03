Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После того, как в этом туре Премьер-лиги свои победы оформили "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", третий претендент на чемпионство, "Арсенал" должен отвечать не хуже.

Повезло, что соперником у них будет "Шеффилд Юнайтед", который является худшей командой чемпионата в этом сезоне. Поэтому задачу минимум, то есть три очка, "канонирам" будет выполнить не так трудно. Или "клинки" готовят какой-то сюрприз?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 4 марта.

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