"Манчестер - синий". Холанд сделал провокационный пост после победы над МЮ в АПЛ

После победы над "Манчестер Юнайтед" (3:1) в рамках 27-го тура английской Премьер-Лиги нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд назвал Манчестер синим в контексте многолетнего противостояния между командами за звание лучшей команды города.

"Манчестер - синий", - написал норвежец в своём аккаунте в социальной сети X (ранее - Twitter).

Напомним, Холанд забил третий гол "горожан" в ворота "Юнайтед" в поединке на "Этихаде".