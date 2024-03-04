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"Манчестер - синий". Холанд сделал провокационный пост после победы над МЮ в АПЛ
Норвежец решил позлить болельщиков красных дьяволов
Getty Images/Global Images Ukraine
После победы над "Манчестер Юнайтед" (3:1) в рамках 27-го тура английской Премьер-Лиги нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд назвал Манчестер синим в контексте многолетнего противостояния между командами за звание лучшей команды города.
"Манчестер - синий", - написал норвежец в своём аккаунте в социальной сети X (ранее - Twitter).
Напомним, Холанд забил третий гол "горожан" в ворота "Юнайтед" в поединке на "Этихаде".
Manchester is BLUE ???????????? pic.twitter.com/aJu8tlRCyh— Erling Haaland (@ErlingHaaland) March 3, 2024
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