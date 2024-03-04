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"Манчестер - синий". Холанд сделал провокационный пост после победы над МЮ в АПЛ

Англия

Норвежец решил позлить болельщиков красных дьяволов

"Манчестер - синий". Холанд сделал провокационный пост после победы над МЮ в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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После победы над "Манчестер Юнайтед" (3:1) в рамках 27-го тура английской Премьер-Лиги нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд назвал Манчестер синим в контексте многолетнего противостояния между командами за звание лучшей команды города.

"Манчестер - синий", - написал норвежец в своём аккаунте в социальной сети X (ранее - Twitter).

Напомним, Холанд забил третий гол "горожан" в ворота "Юнайтед" в поединке на "Этихаде".

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АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
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Источник:
Haaland
Опубликовал: Александр Бураков
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