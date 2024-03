Расмус Хойлунд - лучший игрок месяца в АПЛ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам февраля 2024 года.

На счету 21-летнего форварда четыре забитых гола в пяти матчах АПЛ в феврале.

Помимо Хойлунда, другими претендентами на награду были Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Паскаль Гросс ("Брайтон"), Жоао Гомес ("Вулверхэмптон") и Родриго Мунис ("Фулхэм").

The first @Premierleague Player of the Month of his career.



Congratulations to February's winner, Rasmus Højlund.#FC24 pic.twitter.com/FssAe6vDox