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Расмус Хойлунд - лучший игрок месяца в АПЛ
Датский нападающий набирает форму
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам февраля 2024 года.
На счету 21-летнего форварда четыре забитых гола в пяти матчах АПЛ в феврале.
Помимо Хойлунда, другими претендентами на награду были Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Паскаль Гросс ("Брайтон"), Жоао Гомес ("Вулверхэмптон") и Родриго Мунис ("Фулхэм").
The first @Premierleague Player of the Month of his career.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) March 8, 2024
Congratulations to February's winner, Rasmus Højlund.#FC24 pic.twitter.com/FssAe6vDox
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