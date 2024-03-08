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Расмус Хойлунд - лучший игрок месяца в АПЛ

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Расмус Хойлунд - лучший игрок месяца в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам февраля 2024 года.

На счету 21-летнего форварда четыре забитых гола в пяти матчах АПЛ в феврале.

Помимо Хойлунда, другими претендентами на награду были Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Паскаль Гросс ("Брайтон"), Жоао Гомес ("Вулверхэмптон") и Родриго Мунис ("Фулхэм").

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Опубликовал: Александр Бураков
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