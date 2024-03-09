АПЛ. Арсенал – Брентфорд 2:1. Команда Александра Зинченко выходит на первое место

Если взглянуть на результаты в последних матчах с участием команды Микеля Артеты, то вряд ли у кого-то могли возникнуть сомнения по поводу победителя этой встречи. К "канонирам" в гости приехал "Брентфорд", который сам пребывает не в лучшей форме, несмотря на то, что на прошлой неделе они едва не обыграли "Челси" у себя дома. Все-таки "Арсенал", продолжающий борьбу за титул - это совсем другой уровень на данный момент.

В стартовом составе "Арсенала" не нашлось места для Александра Зинченко, который почти восстановился от своего повреждения и сегодня украинец наконец попал на скамейку запасных. Также в рамке ворот появился Аарон Рамсдейл, а не Давид Рая. А все из-за правил Премьер-лиги, согласно которым арендованные игроки не могут играть против клубов, которым они принадлежат. А Рая все еще принадлежит "Брентфорду".

Удивительно медленный старт от хозяев, который им несвойственен, если обратить внимание на прошлые результаты, все же не помешал "канонирам" открыть счет. Несколько неплохих подходов, но и несколько пропущенных моментов, в частности от Йоана Висса и Айвена Тоуни. Впрочем к середине первого тайма хозяева все же забрали себе мяч и после классной передачи от Бена Уайта с фланга головой круглого отправил в сетку ворот Деклан Райс. 1:0 и в этот момент показалось, что все будет так, как всегда. Сейчас еще несколько голов от хозяев и спокойное завершение матча, когда одни не могут, а другие уже не хотят.

На самом деле ребята Артеты пытались воспроизвести нечто подобное, впрочем реализация, в частности от Кая Хаверца и Мартина Эдегора, подводили. И тут все вспомнили о том, что на воротах стоит Аарон Рамсдейл, хотя своими неуверенными передачами он и так регулярно напоминал о своем присутствии. Уже в компенсированное к первому тайму время голкипер "канониров" получил пас от партнера и хотел выбить его подальше, однако он не заметил, как Йоан Висса уже летел в подкат для того, чтобы заблокировать удар. И у него все получилось, именно от ноги Висса круглый залетел в сетку ворот. 1:1.

На второй тайм "Арсенал" вышел чрезвычайно заряженным. Очень активно они бомбардировали штрафную площадку "пчел" и чувствовалось, как давление нарастает и как прогибается под этим давлением команда Томаса Франка. Но и среди такого потока они нашли свой момент: неожиданный удар от Айвена Тоуни едва не поймал неподготовленного Рамсдейла, впрочем голкипер все же дотянулся, чтобы перевести этот удар на угловой.

Кроме обычной остроты у ворот Флеккена, мы увидели и несколько спорных эпизодов. После одной из подач игрок "Брентфорда" явно держал за плечо Троссара, после чего бельгиец упал, но ВАР решил, что пенальти за это назначать не надо. А через несколько минут Кай Хаверц упал в штрафной площадке и повтор показал, что это была откровенная симуляция со стороны Кая. Игроки гостей начали требовать для него желтую карточку, ведь она стала бы для немца второй в этом матче, впрочем Роберт Джонс пожалел Хаверца.

Далее мы стали свидетелями того, как команды обменялись просто невероятными моментами. Айер пробивал после передачи из глубины и Рамсдейл каким-то чудом дотянулся до круглого и перевел его на угловой. Именно так он хотя бы частично извинился за свою ошибку при пропущенном голе. А потом Деклан Райс красивым ударом издали попал в крестовину ворот Флеккена.

На 78-й минуте на поле вышел украинец, но не Александр Зинченко, а Егор Ярмолюк, который заменил Франка Оньеку, висевшего на желтой карточке. А ровно через минуту на поле к Ярмолюку присоединился и Александр Зинченко. Один должен был помочь свой команде остановить натиск соперника, а другой - помочь забить победный гол.

Победителем в этом противостоянии вышел Зинченко и его команда. В очередной атаке через фланг Эдегор нашел забегание Уайта и тот уже второй раз в этой игре отдает идеальную подачу, на этот раз на Кая Хаверца, а немец отправляет круглого в сетку ворот. Голкипер даже зацепил рукой мяч, но отбить не удалось. Вот такая нервная и непростая, но очень важная победа для "Арсенала".

Не смог "Брентфорд" все же сдержать своего соперника во втором тайме, хотя они были достаточно близки к этому. Более того, они даже могли забить больше одного гола, но более сильная команда заслуженно берет свое. Благодаря этой победе "канониры", хоть и временно, но выходят на первую строчку, теперь они ждут результат матча между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". А "Бернтфорд" остается на 15-й строчке.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Арсенал" — "Брентфорд" 2:1

Голы: Райс (19), Хаверц (86) — Висса (45+4)

"Арсенал": Рамсдейл — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор (Зинченко, 79) — Эдегор (Партей, 90+5), Жоржиньо (Жезус, 70), Райс — Сака, Хаверц, Троссар (Нелсон, 79)

"Брентфорд": Флеккен — Занка (Дамсгор, 90+1), Айер, Коллинз — Рорслев, Оньека (Ярмолюк, 78), Норгор (Йенсен, 34), Янельт (Годдос, 90+1), Льюис-Поттер — Тоуни, Висса (Мопе, 78)

Предупреждения: Габриэл (10), Хаверц (45+2) — Оньека (4), Занка (21), Висса (72)