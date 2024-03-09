Сражение за ЛЧ. Астон Вилла – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.03.2024

Английская Премьер-лига, 28 тур

10 марта, 15:00. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Астон Вілла - Тоттенгем Смотреть трансляцию

"Манчестер Юнайтед" в этом сезоне ассоциируется с борьбой за зону Лиги чемпионов. Однако в последнее время "манкунианцы" уже отошли от дел на далекое расстояние. В то же время отрыв "Арсенала", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" слишком мощный. Из этого следует, что за четвертую, на данный момент последнюю вакантную позицию, от Англии в ЛЧ борются сейчас "Астон Вилла" и "Тоттенхэм". И именно в 28-м туре эти две команды сойдутся в прямом матче.

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Новости Астон Виллы

После небольшого кризиса "львы" пришли в себя. В период с 14 января по 11 февраля подопечные Эмери за четыре матча АПЛ завоевали лишь четыре очка из 12 возможных. А вот в последних трех поединках чемпионата победили. 2 марта, в частности, было добыто три очка в выездной встрече против “Лутона”. Дубль Уоткинса, казалось бы, дал комфортное преимущество "Вилле", однако она ее потеряла во втором тайме. Лишь джокер Динь на 89-й минуте вырвал победу.

Бирмингемцы идут на четвертой позиции в турнирной таблице. Отрыв от пятого “Тоттенхэма” составляет пять очков, однако лондонцы имеют еще игру в запасе. Достаточно плотная конкуренция. Параллельно "Астон Вилла" еще играет в Лиге Европы. В прошлый четверг в матче против "Аякса" в Амстердаме команды расписали нули. Но там было больше борьбы, чем самого футбола.

Кадры хозяев

Основной защитник в минувшем сезоне Мингс продолжает залечивать тяжелую травму. Также в лазарете находятся Буэндиа, Дуран и Камара. А вот Рэмзи может успеть восстановиться от повреждения – это были бы очень положительные новости для Эмери.

Новости Тоттенхэ​​​​​​​ма

"Шпоры" обрели свою стабильность: позитив в перемешке с качелями. Плюсы от этого однозначны, ведь команда пусть и нерегулярно, но все же побеждает. Тем самым держится в борьбе за топ-4. Как уже упоминалось выше, лондонцы уступают "Астон Вилли" пятью очками с игрой в запасе. Еще ниже "шпор" расположился МЮ. У "манкунианцев" на три зачетных пункта меньше, чем у команды Постекоглу, да еще на два матча больше. Пока борьба за топ-4 идет только между двумя.

В предыдущем туре "Тоттенхэм" одержал победу над "Кристал Пэлас". Очень тяжелые три очка, ведь "стекольщики" первые вышли вперед в счете на 59 минуте. В период с 77 по 88 минуту "шпоры" забили трижды, дожав соперника. Но это был домашний матч, а вот на выезде у команды все хуже: из последних шести поединков только одна победа.

Кадры гостей

Ришарлисон пропустил предыдущий матч из-за повреждения колена, но может сыграть уже в этом поединке. А вот Форстер, Соломон и Сессеньон – точно вне игры. Но они уже не одну неделю в лазарете, поэтому это не проблема для Постекоглу.

Последние пять матчей Астон Виллы и Тоттенхэма

Последние пять встреч хозяев

07.03. Аякс – Астон Вилла 0:0 (Лига конференций)

02.03. Лутон – Астон Вилла 2:3 (АПЛ)

24.02. Астон Вилла – Ноттингем Форест 4:2 (АПЛ)

17.02. Фулхэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

11.02. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

02.03. Тоттенхэм – Кристал Пэлас 3:1 (АПЛ)

17.02. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)

10.02. Тоттенхэм – Брайтон 2:1 (АПЛ)

03.02. Эвертон – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

31.01. Тоттенхэм – Брентфорд 3:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

26.11.23. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

13.05.23. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)

01.01.23. Тоттенхэм – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

09.04.22. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

03.10.21. Тоттенхэм – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 28 20 4 4 70 - 24 64 2 Ливерпуль 27 19 6 2 64 - 25 63 3 Манчестер Сити 27 19 5 3 62 - 27 62 4 Астон Вилла Астон Вилла 27 17 4 6 59 - 37 55 5 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 15 5 6 55 - 39 50 6 Манчестер Юнайтед 28 15 2 11 39 - 39 47 7 Вест Хэм Юнайтед 27 12 6 9 43 - 47 42 8 Вулверхэмптон 28 12 5 11 42 - 44 41 9 Ньюкасл 27 12 4 11 57 - 45 40 10 Брайтон 27 10 9 8 49 - 44 39 11 Челси 26 10 6 10 44 - 43 36 12 Фулхэм 28 10 5 13 40 - 44 35 13 Борнмут 27 8 8 11 37 - 49 32 14 Кристал Пэлас 28 7 8 13 33 - 48 29 15 Брентфорд 28 7 5 16 40 - 52 26 16 Эвертон* 28 8 7 13 29 - 39 25 17 Ноттингем Форест 27 6 6 15 34 - 49 24 18 Лутон Таун 27 5 6 16 38 - 55 21 19 Шеффилд Юнайтед 28 3 5 20 24 - 74 14 20 Бернли 27 3 4 20 25 - 60 13

*С команды Эвертон снято 6 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Тоттенхэм

Прогноз на матч Астон Вилла – Тоттенхэм от UA-Football

Бирмингемцы возвращают себе уверенность побеждать дома. Хотя и после безумной серии невероятных результатов на “Вилла Парк” недавно команда трижды подряд уступила, однако в предыдущем поединке на собственном поле выиграла. Учитывая результаты "Тоттенхэма" в гостях, "львы" вполне могут надеяться на еще одни три очка. Тем более что в первом круге именно команда Эмери победила. Прогноз: Победа "Астон Виллы".