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Сражение за ЛЧ. Астон Вилла – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.03.2024
Настоящий поединок за шесть очков
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 28 тур
10 марта, 15:00. "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Крис Кавана
Прямая трансляция: Setanta Sports
"Манчестер Юнайтед" в этом сезоне ассоциируется с борьбой за зону Лиги чемпионов. Однако в последнее время "манкунианцы" уже отошли от дел на далекое расстояние. В то же время отрыв "Арсенала", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" слишком мощный. Из этого следует, что за четвертую, на данный момент последнюю вакантную позицию, от Англии в ЛЧ борются сейчас "Астон Вилла" и "Тоттенхэм". И именно в 28-м туре эти две команды сойдутся в прямом матче.
Новости Астон Виллы
После небольшого кризиса "львы" пришли в себя. В период с 14 января по 11 февраля подопечные Эмери за четыре матча АПЛ завоевали лишь четыре очка из 12 возможных. А вот в последних трех поединках чемпионата победили. 2 марта, в частности, было добыто три очка в выездной встрече против “Лутона”. Дубль Уоткинса, казалось бы, дал комфортное преимущество "Вилле", однако она ее потеряла во втором тайме. Лишь джокер Динь на 89-й минуте вырвал победу.
Бирмингемцы идут на четвертой позиции в турнирной таблице. Отрыв от пятого “Тоттенхэма” составляет пять очков, однако лондонцы имеют еще игру в запасе. Достаточно плотная конкуренция. Параллельно "Астон Вилла" еще играет в Лиге Европы. В прошлый четверг в матче против "Аякса" в Амстердаме команды расписали нули. Но там было больше борьбы, чем самого футбола.
Кадры хозяев
Основной защитник в минувшем сезоне Мингс продолжает залечивать тяжелую травму. Также в лазарете находятся Буэндиа, Дуран и Камара. А вот Рэмзи может успеть восстановиться от повреждения – это были бы очень положительные новости для Эмери.
Новости Тоттенхэма
"Шпоры" обрели свою стабильность: позитив в перемешке с качелями. Плюсы от этого однозначны, ведь команда пусть и нерегулярно, но все же побеждает. Тем самым держится в борьбе за топ-4. Как уже упоминалось выше, лондонцы уступают "Астон Вилли" пятью очками с игрой в запасе. Еще ниже "шпор" расположился МЮ. У "манкунианцев" на три зачетных пункта меньше, чем у команды Постекоглу, да еще на два матча больше. Пока борьба за топ-4 идет только между двумя.
В предыдущем туре "Тоттенхэм" одержал победу над "Кристал Пэлас". Очень тяжелые три очка, ведь "стекольщики" первые вышли вперед в счете на 59 минуте. В период с 77 по 88 минуту "шпоры" забили трижды, дожав соперника. Но это был домашний матч, а вот на выезде у команды все хуже: из последних шести поединков только одна победа.
Кадры гостей
Ришарлисон пропустил предыдущий матч из-за повреждения колена, но может сыграть уже в этом поединке. А вот Форстер, Соломон и Сессеньон – точно вне игры. Но они уже не одну неделю в лазарете, поэтому это не проблема для Постекоглу.
Последние пять матчей Астон Виллы и Тоттенхэма
Последние пять встреч хозяев
- 07.03. Аякс – Астон Вилла 0:0 (Лига конференций)
- 02.03. Лутон – Астон Вилла 2:3 (АПЛ)
- 24.02. Астон Вилла – Ноттингем Форест 4:2 (АПЛ)
- 17.02. Фулхэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)
- 11.02. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 02.03. Тоттенхэм – Кристал Пэлас 3:1 (АПЛ)
- 17.02. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)
- 10.02. Тоттенхэм – Брайтон 2:1 (АПЛ)
- 03.02. Эвертон – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)
- 31.01. Тоттенхэм – Брентфорд 3:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
26.11.23. Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)
13.05.23. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)
01.01.23. Тоттенхэм – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)
09.04.22. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)
03.10.21. Тоттенхэм – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2
|Ливерпуль
|27
|19
|6
|2
|64 - 25
|63
|3
|Манчестер Сити
|27
|19
|5
|3
|62 - 27
|62
|4
|Астон Вилла
|27
|17
|4
|6
|59 - 37
|55
|5
|Тоттенхэм
|26
|15
|5
|6
|55 - 39
|50
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|12
|6
|9
|43 - 47
|42
|8
|Вулверхэмптон
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|9
|Ньюкасл
|27
|12
|4
|11
|57 - 45
|40
|10
|Брайтон
|27
|10
|9
|8
|49 - 44
|39
|11
|Челси
|26
|10
|6
|10
|44 - 43
|36
|12
|Фулхэм
|28
|10
|5
|13
|40 - 44
|35
|13
|Борнмут
|27
|8
|8
|11
|37 - 49
|32
|14
|Кристал Пэлас
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15
|Брентфорд
|28
|7
|5
|16
|40 - 52
|26
|16
|Эвертон*
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17
|Ноттингем Форест
|27
|6
|6
|15
|34 - 49
|24
|18
|Лутон Таун
|27
|5
|6
|16
|38 - 55
|21
|19
|Шеффилд Юнайтед
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|20
|Бернли
|27
|3
|4
|20
|25 - 60
|13
*С команды Эвертон снято 6 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Тоттенхэм
Прогноз на матч Астон Вилла – Тоттенхэм от UA-Football
Бирмингемцы возвращают себе уверенность побеждать дома. Хотя и после безумной серии невероятных результатов на “Вилла Парк” недавно команда трижды подряд уступила, однако в предыдущем поединке на собственном поле выиграла. Учитывая результаты "Тоттенхэма" в гостях, "львы" вполне могут надеяться на еще одни три очка. Тем более что в первом круге именно команда Эмери победила. Прогноз: Победа "Астон Виллы".
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