Ливерпуль – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Два главных претендента на титул сойдутся в очной битве на "Энфилде". После этого предложения Микель Артета из-под лба посмотрел на редакторов нашего сайта. Конечно, есть и третий претендент, но сегодня не об этом.

Обескровленные мерсисайдцы подходят к этому матчу в хорошей форме, но не в лучшем составе. В этом плане Гвардиола и его команда имеют преимущество, но смогут ли они им воспользоваться?

Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по киевскому времени в воскресенье, 10 марта.

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