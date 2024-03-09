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Ливерпуль – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Юрген Клопп против Хосепа Гвардиолы

Ливерпуль – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Два главных претендента на титул сойдутся в очной битве на "Энфилде". После этого предложения Микель Артета из-под лба посмотрел на редакторов нашего сайта. Конечно, есть и третий претендент, но сегодня не об этом.

Обескровленные мерсисайдцы подходят к этому матчу в хорошей форме, но не в лучшем составе. В этом плане Гвардиола и его команда имеют преимущество, но смогут ли они им воспользоваться?

Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по киевскому времени в воскресенье, 10 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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