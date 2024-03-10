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Манчестер Юнайтед – вторая худшая команда АПЛ по показателю ударов в свои ворота
Ниже только полный аутсайдер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне Английской Премьер-лиги допустил по своим воротам 467 ударов. Об этом сообщает The Athletic.
Это второй худший показатель лиги на данный момент. Большее число только у "Шеффилд Юнайтед" – 469 выстрелов.
Manchester United have faced 467 shots in the Premier League this season.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 9, 2024
Only Sheffield United (469) have conceded more. #MUFC pic.twitter.com/VO9jaPBHr4
В среднем за игру соперники МЮ бьют 16,7 раза. Всего в этом чемпионате "манкунианцы" пропустили 39 голов. Столько же, например, у пятого "Тоттенхэма".
В настоящее время "Манчестер Юнайтед" находится на шестом месте АПЛ. Следующий матч в чемпионате команда тен Хага проведет 30 марта против "Брентфорда" в гостях.
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