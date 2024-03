Манчестер Юнайтед – вторая худшая команда АПЛ по показателю ударов в свои ворота

"Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне Английской Премьер-лиги допустил по своим воротам 467 ударов. Об этом сообщает The Athletic.

Это второй худший показатель лиги на данный момент. Большее число только у "Шеффилд Юнайтед" – 469 выстрелов.

Manchester United have faced 467 shots in the Premier League this season.



Only Sheffield United (469) have conceded more. #MUFC pic.twitter.com/VO9jaPBHr4