Манчестер Юнайтед – вторая худшая команда АПЛ по показателю ударов в свои ворота

"Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне Английской Премьер-лиги допустил по своим воротам 467 ударов. Об этом сообщает The Athletic.

Это второй худший показатель лиги на данный момент. Большее число только у "Шеффилд Юнайтед" – 469 выстрелов.

Manchester United have faced 467 shots in the Premier League this season.



Only Sheffield United (469) have conceded more. #MUFC pic.twitter.com/VO9jaPBHr4 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 9, 2024

В среднем за игру соперники МЮ бьют 16,7 раза. Всего в этом чемпионате "манкунианцы" пропустили 39 голов. Столько же, например, у пятого "Тоттенхэма".

В настоящее время "Манчестер Юнайтед" находится на шестом месте АПЛ. Следующий матч в чемпионате команда тен Хага проведет 30 марта против "Брентфорда" в гостях.