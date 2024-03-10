  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед – вторая худшая команда АПЛ по показателю ударов в свои ворота
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед – вторая худшая команда АПЛ по показателю ударов в свои ворота

Англия

Ниже только полный аутсайдер

Манчестер Юнайтед – вторая худшая команда АПЛ по показателю ударов в свои ворота

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне Английской Премьер-лиги допустил по своим воротам 467 ударов. Об этом сообщает The Athletic.

Это второй худший показатель лиги на данный момент. Большее число только у "Шеффилд Юнайтед" – 469 выстрелов.

В среднем за игру соперники МЮ бьют 16,7 раза. Всего в этом чемпионате "манкунианцы" пропустили 39 голов. Столько же, например, у пятого "Тоттенхэма".

В настоящее время "Манчестер Юнайтед" находится на шестом месте АПЛ. Следующий матч в чемпионате команда тен Хага проведет 30 марта против "Брентфорда" в гостях.

По теме
yellow-arrow
Видят его одним из ключевых игроков нового МЮ. Кобби Мейну продлит контракт с клубом
yellow-arrow
Гвардиола: Я почти уверен, что мы против Ливерпуля выступим хорошо
yellow-arrow
Ливерпуль – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости