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Салах пропустит товарищеский турнир с Египтом из-за просьбы Ливерпуля

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Игрок останется в клубе

Салах пропустит товарищеский турнир с Египтом из-за просьбы Ливерпуля

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах не попал в заявку сборной Египта на товарищеский турнир Winsunited Cup, который должен состояться в этом месте. "Ливерпуль" попросил игрока пропустить турнир. Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп ранее говорил, что "в середине супернапряженного периода сезона им нужны все".

Winsunited Cup состоится в конце марта. Египет сыграет две игры в Абу-Даби в период между 22 и 26 марта - против Новой Зеландии, а затем либо с Хорватией, либо с Тунисом.

Мохаммед Салах является лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в этом сезоне. В активе у игрока - 19 голов.

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Египет Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
bbc.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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