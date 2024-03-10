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Салах пропустит товарищеский турнир с Египтом из-за просьбы Ливерпуля
Игрок останется в клубе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах не попал в заявку сборной Египта на товарищеский турнир Winsunited Cup, который должен состояться в этом месте. "Ливерпуль" попросил игрока пропустить турнир. Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп ранее говорил, что "в середине супернапряженного периода сезона им нужны все".
Winsunited Cup состоится в конце марта. Египет сыграет две игры в Абу-Даби в период между 22 и 26 марта - против Новой Зеландии, а затем либо с Хорватией, либо с Тунисом.
Мохаммед Салах является лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в этом сезоне. В активе у игрока - 19 голов.
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