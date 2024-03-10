Ван Дейк - о ничьей с Манчестер Сити: В общем горько-сладко

Капитан "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк подытожил окончательный результат центрального матча тура в АПЛ. В напряженном поединке мерсисайдцы сыграли вничью с "Манчестер Сити" (1:1).

Я думаю, что второй тайм был намного лучше, чем первые 15 или 20 минут первого тайма. Каждый раз они могли найти свободного игрока, а нам следовало немного лучше закрывать середину поля, чтобы облегчить себе задачу. Но то, как мы реагировали, было хорошо. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать.

В общем горько-сладко. Исходя из второго тайма, вы чувствуете, что должны были выигрывать. Но мы также не можем отрицать, что они тоже могли выиграть. Я могу продолжать, но это так близко после игры. Сейчас немного горько-сладко.

Заработать очко - это неплохая ситуация, поэтому мы должны сосредоточиться на следующих играх и быть позитивно настроенными. И мы должны наслаждаться дорогой. Если вы оглянетесь на то, где мы были 12 месяцев назад, посмотрите на последовательность, которой не хватало, и посмотрите на то, где мы сейчас находимся. Это то, что мы не можем воспринимать как должное.