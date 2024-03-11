  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола - о замене Де Брюйне в матче с Ливерпулем: Если он расстроен - это хорошо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола - о замене Де Брюйне в матче с Ливерпулем: Если он расстроен - это хорошо

Англия

Пеп знает, что делать

Гвардиола - о замене Де Брюйне в матче с Ливерпулем: Если он расстроен - это хорошо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил замену полузащитника Кевина де Брюйне в матче с "Ливерпулем" (1:1).

"Мне это нравится. Если он расстроен - это хорошо. Теперь он счастлив… Я знал, чего нам не хватало. После этой замены мы стали лучше играть.

Что я могу сказать Кевину? Он - важный игрок, и он нам нужен. Но во втором тайме, после того как мы пропустили гол, игра была уже не в наших руках, и нам нужно было что-то сделать, чтобы вернуть ее под свой контроль", - цитирует испанца The Telegraph.

Напомним, Де Брюйне покинул поле на 69-й минуте встречи, уступив место Матео Ковачичу. Во время объявления о замене лидер "горожан" не скрывал своего недовольства.

По теме
yellow-arrow
Санчо не хочет возвращаться в МЮ, пока клуб возглавляет тен Хаг - Bild
yellow-arrow
Почеттино - о возможном возвращении Моуриньо: Если игроки думают, что добьются большего без меня - я уйду
yellow-arrow
Салах ответил на вопрос, повлияет ли уход Клоппа на его будущее в Ливерпуле
Хосеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити Кевин Де Брюйне замена
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
11.03.2024 в 11:16
МС нет скорости --много лишних пасов назад противник успевает вернутся в защиту и не бьёте по воротам
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.03.2024 в 11:16
МС нет скорости --много лишних пасов назад противник успевает вернутся в защиту и не бьёте по воротам
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости