Гвардиола - о замене Де Брюйне в матче с Ливерпулем: Если он расстроен - это хорошо

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил замену полузащитника Кевина де Брюйне в матче с "Ливерпулем" (1:1).

"Мне это нравится. Если он расстроен - это хорошо. Теперь он счастлив… Я знал, чего нам не хватало. После этой замены мы стали лучше играть.

Что я могу сказать Кевину? Он - важный игрок, и он нам нужен. Но во втором тайме, после того как мы пропустили гол, игра была уже не в наших руках, и нам нужно было что-то сделать, чтобы вернуть ее под свой контроль", - цитирует испанца The Telegraph.