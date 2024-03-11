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Гвардиола - о замене Де Брюйне в матче с Ливерпулем: Если он расстроен - это хорошо
Пеп знает, что делать
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил замену полузащитника Кевина де Брюйне в матче с "Ливерпулем" (1:1).
"Мне это нравится. Если он расстроен - это хорошо. Теперь он счастлив… Я знал, чего нам не хватало. После этой замены мы стали лучше играть.
Что я могу сказать Кевину? Он - важный игрок, и он нам нужен. Но во втором тайме, после того как мы пропустили гол, игра была уже не в наших руках, и нам нужно было что-то сделать, чтобы вернуть ее под свой контроль", - цитирует испанца The Telegraph.
Напомним, Де Брюйне покинул поле на 69-й минуте встречи, уступив место Матео Ковачичу. Во время объявления о замене лидер "горожан" не скрывал своего недовольства.
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