Это что-то на Азаровском, видимо, это реген Эдена! Болельщики Челси комментируют сольный гол Мудрика против Ньюкасла

Вчера Михаил Мудрик оформил свой 4-й гол в Английской Премьер-лиге в этом сезоне и забил он его в действительно красивом стиле после того, как прошел защитника, обыграл вратаря и отправил круглого в ворота. Накануне матча против "Ньюкасла" мы снова не очень удивились, когда увидели, что Маурисио Почеттино решил оставить украинца на скамейке запасных и места в стартовом составе ему не нашел, однако Михаил смог повлиять на эту игру выходом на замену.

Конечно, украинские и иностранные болельщики "Челси" достаточно эмоционально реагировали на очередной гол вингера "синих". Хотя его теперь уже и чистым вингером не назовешь, учитывая тот факт, что Почеттино начал использовать Мудрика как десятку, то есть под нападающим в центре. Сначала рассмотрим несколько комментариев от украинских болельщиков!

Пользователь с достаточно странным никнеймом ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ написал: "Что-то на Азаровском". Очень похожий комментарий был и от Жени: "Азар 2.0".

Болельщики клуба с теплом вспоминают успешные времена одного из лучших дриблеров в истории мирового футбола Эдена Азара, золотые годы которого прошли именно на "Стэмфорд Бридж". И действительно, в том проходе от Мудрика было что-то такое, что могло напомнить бельгийца.

Vitaliy: "Вот это старый добрый Мудрик".

Никита Матвийчук решил вспомнить уже известный в Украине мем о скорости Мудрика и просто лаконично написал: "Жжжжжжжжжжж".

МакКо: "Так и Стерлинга вытеснит".

Пользователь b4kn пошутил по поводу новой позиции Михаила, играя на которой он уже забил два гола: "Его к левому флангу уже не подпускают) у парня ПТСР".

Dmytro Marko: "Мудриколярия".

Не остались в стороне и болельщики "Челси" из других стран, в том числе и из Британии. Они в основном высказывают претензии Маурисио Почеттино, который не ставит Михаила в стартовый состав, а также Рахиму Стерлингу, который в последнее время вообще не радует своей игрой, но все еще пользуется доверием главного тренера. Но и самого Михаила также активно хвалили.

Пользователь с ником ꜱʜеɢᴢ†: "Гол Мудрика был в типичном стиле Эдена Азара, он наверняка его реген".

JOEY: "Вот это гол от Мудрика. То игровое время, которое в клубе дают Стерлингу, несмотря на его ужасные выступления, должны были бы давать Мише. Он может предложить нашей команде гораздо больше, чем Рахим".

JAYY: "Какой классный гол от Мудрика. Но я знаю, что Почеттино и дальше будет мариновать его на скамейке запасных в следующем матче".

Tashobya: "Мудрик заслуживает больше игрового времени. Какой гол в его исполнении".

Хотя есть и альтернативные мнения по этому поводу. Вот, как у пользователя с ником Beyaneteg: "Мне очень нравится то, как Почеттино управляет ситуацией с Мудриком... медленно и постепенно! Он убирает от Мудрика лишнее давление с плеч и позволяет игроку медленно расти и набираться уверенности".

В общем, очередной гол Михаила снова был тепло принят как в Украине, так и за ее пределами. Болельщики хотят больше игровых минут для Михаила Мудрика. Причем об этом пишут не столько украинские, сколько иностранные болельщики лондонского коллектива.