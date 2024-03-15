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Клопп рассказал о кадровой ситуации Ливерпуля накануне матча против Манчестер Юнайтед
Наставник Ливерпуля рассказал о составе команды на матч против МЮ
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации накануне матча против "Манчестер Юнайтед".
"Мохамед Салах точно готов к игре. Конате сегодня не тренировался, будет плотная гонка, которую мы, вероятно, проиграем. Гравенберх сегодня занимался, поэтому, вероятно, сыграет".
Матч "МЮ" - "Ливерпуль" состоится 17 марта в рамках Кубка Англии. Начало - в 17:30 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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