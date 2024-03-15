Клопп рассказал о кадровой ситуации Ливерпуля накануне матча против Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации накануне матча против "Манчестер Юнайтед".

"Мохамед Салах точно готов к игре. Конате сегодня не тренировался, будет плотная гонка, которую мы, вероятно, проиграем. Гравенберх сегодня занимался, поэтому, вероятно, сыграет".

Матч "МЮ" - "Ливерпуль" состоится 17 марта в рамках Кубка Англии. Начало - в 17:30 по киевскому времени.