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Егор Ярмолюк вышел на замену на 59-й минуте в матче с Бернли
Брентфорд проигрывает в 2 мяча
Getty Images / Global Images Ukraine
Егор Ярмолюк все же принял участие в матче 29-го тура АПЛ против "Бернли". Украинский полузащитник вышел на замену на 59-й минуте матча при счете 1:0 в пользу соперников.
Через 3 минуте после появления на поле украинца его команда пропустила второй мяч.
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Заметим, что "Брентфорд" пока играет в 10-м, из-за удаления на 9-й минуте матча защитника Серхио Регилона за фол последней надежды.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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