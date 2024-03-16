Егор Ярмолюк вышел на замену на 59-й минуте в матче с Бернли

Егор Ярмолюк все же принял участие в матче 29-го тура АПЛ против "Бернли". Украинский полузащитник вышел на замену на 59-й минуте матча при счете 1:0 в пользу соперников.

Через 3 минуте после появления на поле украинца его команда пропустила второй мяч.

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Заметим, что "Брентфорд" пока играет в 10-м, из-за удаления на 9-й минуте матча защитника Серхио Регилона за фол последней надежды.