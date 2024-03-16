Челси – Лестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Лондонский коллектив, на удивление, очень успешно выступает в национальных кубках в этом сезоне. Правда стоит отметить, что и с жеребьевкой им хорошо везет. Не самые сильные соперники и все на "Стэмфорд Бридж". Ни разу в этом сезоне они не ехали в гости к соперникам, если это был одноматчевый кубковый матч.

На этот раз к ним в гости приедет лидер Чемпионшипа "Лестер". Это хороший шанс выйти в полуфинал для "синих", но Энцо Мареска и его ребята не зря являются лидерами в своем чемпионате, не так ли?

Стартовый свисток прозвучит в 14:45 по киевскому времени в воскресенье, 17 марта.

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