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Челси – Лестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Почеттино мечтает о второй поездке на "Уэмбли" за сезон

Челси – Лестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский коллектив, на удивление, очень успешно выступает в национальных кубках в этом сезоне. Правда стоит отметить, что и с жеребьевкой им хорошо везет. Не самые сильные соперники и все на "Стэмфорд Бридж". Ни разу в этом сезоне они не ехали в гости к соперникам, если это был одноматчевый кубковый матч.

На этот раз к ним в гости приедет лидер Чемпионшипа "Лестер". Это хороший шанс выйти в полуфинал для "синих", но Энцо Мареска и его ребята не зря являются лидерами в своем чемпионате, не так ли?

Стартовый свисток прозвучит в 14:45 по киевскому времени в воскресенье, 17 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Челси" — "Лестер Сити"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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