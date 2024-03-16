Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси – Лестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Почеттино мечтает о второй поездке на "Уэмбли" за сезон
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский коллектив, на удивление, очень успешно выступает в национальных кубках в этом сезоне. Правда стоит отметить, что и с жеребьевкой им хорошо везет. Не самые сильные соперники и все на "Стэмфорд Бридж". Ни разу в этом сезоне они не ехали в гости к соперникам, если это был одноматчевый кубковый матч.
На этот раз к ним в гости приедет лидер Чемпионшипа "Лестер". Это хороший шанс выйти в полуфинал для "синих", но Энцо Мареска и его ребята не зря являются лидерами в своем чемпионате, не так ли?
Стартовый свисток прозвучит в 14:45 по киевскому времени в воскресенье, 17 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Предголевой пас, 2 сейва и 2 пропущенных. Известны оценки Лунина за матч с Осасуной
- Тренерский штаб Полесья отказался посетить пресс-конференцию после матча с Оболонью
- А стоило ли начинать? Металлист 1925 - Рух 1:4
- Названы оценки Мудрика за матч против Ньюкасла
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО