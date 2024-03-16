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АПЛ. Лутон - Ноттингем 1:1. Видеообзор матча
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Фото: Лутон
Матч 29-го тура АПЛ между "Лутоном" и "Ноттингемом" завершился голевой ничьей - 1:1. В первом тайме счет открыл нападающий гостей Крис Вуд, а во второй половине матча выровнял положение Люк Берри. Команды создали примерно одинаковое количество моментов, только у "Ноттингема" они были немного опаснее.
"Лутон" остался на 18-м месте с 22-мя очками. "Ноттингем" - на позиции выше с 25-ю баллами.
АПЛ, 29-й тур
Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
"Лутон Таун" - "Ноттингем Форест" 1:1
Голы: Берри (89) - Вуд (34)
"Лутон Таун": Камински - Берк, Мэнгги, Мпанзу (Таунсенд, 60) - Каборе, Кларк (Берри, 85), Баркли, Даути (Вудроу, 46) - Огбене, Чонг - Моррис
"Ноттингем Форест": Селс - Уильямс, Боли, Мурильо, Тоффоло - Йейтс, Сангаре - Эланга, Гиббз-Уайт (Домингес, 82), Ориги (Хадсон-Одои, 75) - Вуд (Фелипе, 78)
Предупреждения: Каборе (30) - Тоффоло (84), Селс (90)
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