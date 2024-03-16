  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Лутон - Ноттингем 1:1. Видеообзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Лутон - Ноттингем 1:1. Видеообзор матча

Англия

По голу на тайм

АПЛ. Лутон - Ноттингем 1:1. Видеообзор матча

Фото: Лутон

Новина українською

Матч 29-го тура АПЛ между "Лутоном" и "Ноттингемом" завершился голевой ничьей - 1:1. В первом тайме счет открыл нападающий гостей Крис Вуд, а во второй половине матча выровнял положение Люк Берри. Команды создали примерно одинаковое количество моментов, только у "Ноттингема" они были немного опаснее.

"Лутон" остался на 18-м месте с 22-мя очками. "Ноттингем" - на позиции выше с 25-ю баллами.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Лутон Таун" - "Ноттингем Форест" 1:1

Голы: Берри (89) - Вуд (34)

"Лутон Таун": Камински - Берк, Мэнгги, Мпанзу (Таунсенд, 60) - Каборе, Кларк (Берри, 85), Баркли, Даути (Вудроу, 46) - Огбене, Чонг - Моррис

"Ноттингем Форест": Селс - Уильямс, Боли, Мурильо, Тоффоло - Йейтс, Сангаре - Эланга, Гиббз-Уайт (Домингес, 82), Ориги (Хадсон-Одои, 75) - Вуд (Фелипе, 78)

Предупреждения: Каборе (30) - Тоффоло (84), Селс (90)

По теме
yellow-arrow
Что это было? Фулхэм - Тоттенхэм 3:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Челси – Лестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
обзор матчей АПЛ Лутон Таун Ноттс Каунти (Ноттингем)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости