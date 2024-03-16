Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Наверное, наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не очень обрадовался, когда узнал, что жребий свел его команду с "Манчестер Юнайтед" уже на четвертьфинальной стадии. С другой стороны, та форма, которую набрала его команда, должна позволять им вообще не бояться никакого соперника.

Ребята Тен Хага действительно не выглядят сейчас грозной силой по сравнению с мерсисайдцами, но у них остается преимущество домашнего поля и больше времени на отдых. Сможет ли это сыграть какую-то роль?

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 17 марта.

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