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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Юрген Клопп в погоне за очередным трофеем

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наверное, наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не очень обрадовался, когда узнал, что жребий свел его команду с "Манчестер Юнайтед" уже на четвертьфинальной стадии. С другой стороны, та форма, которую набрала его команда, должна позволять им вообще не бояться никакого соперника.

Ребята Тен Хага действительно не выглядят сейчас грозной силой по сравнению с мерсисайдцами, но у них остается преимущество домашнего поля и больше времени на отдых. Сможет ли это сыграть какую-то роль?

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 17 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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