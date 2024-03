Тен Хаг: Маунт будет ключевым игроком в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал возвращение полузащитника Мэйсона Маунта.

???? Mason Mount, back in Man United squad 127 days after injury.



Ten Hag: "I’m convinced Mason will be key player".



"I'm sure that when he is fit and he will play and get into that rhythm, then he will contribute to a successful Man United, I'm sure". pic.twitter.com/dYjQBx7h0t