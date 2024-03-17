Тен Хаг: Маунт будет ключевым игроком в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал возвращение полузащитника Мэйсона Маунта.

"Я убежден, что Мэйсон будет ключевым игроком в "МЮ". Я уверен, что когда он будет в форме, когда он войдет в этот ритм, тогда он внесет свой вклад в успех "Манчестер Юнайтед", я уверен в этом", — сказал тренер "красных дьяволов".