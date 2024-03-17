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Тен Хаг: Маунт будет ключевым игроком в МЮ

Англия

Считает, что англичанин добьется успеха в МЮ

Тен Хаг: Маунт будет ключевым игроком в МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал возвращение полузащитника Мэйсона Маунта.

"Я убежден, что Мэйсон будет ключевым игроком в "МЮ". Я уверен, что когда он будет в форме, когда он войдет в этот ритм, тогда он внесет свой вклад в успех "Манчестер Юнайтед", я уверен в этом", — сказал тренер "красных дьяволов".

Напомним, 25-летний Маунт пропустил 127 дней, ведь перестал играть с ноября из-за травмы икроножной мышцы.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Мейсон Маунт
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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