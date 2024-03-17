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Тен Хаг: Маунт будет ключевым игроком в МЮ
Считает, что англичанин добьется успеха в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал возвращение полузащитника Мэйсона Маунта.
"Я убежден, что Мэйсон будет ключевым игроком в "МЮ". Я уверен, что когда он будет в форме, когда он войдет в этот ритм, тогда он внесет свой вклад в успех "Манчестер Юнайтед", я уверен в этом", — сказал тренер "красных дьяволов".
???? Mason Mount, back in Man United squad 127 days after injury.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2024
Ten Hag: "I’m convinced Mason will be key player".
"I'm sure that when he is fit and he will play and get into that rhythm, then he will contribute to a successful Man United, I'm sure". pic.twitter.com/dYjQBx7h0t
Напомним, 25-летний Маунт пропустил 127 дней, ведь перестал играть с ноября из-за травмы икроножной мышцы.
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