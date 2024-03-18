Манчестер Сити хочет продлить контракт с Эдерсоном

"Манчестер Сити" намерен начать переговоры о новом контракте с Эдерсоном. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, руководство "горожан" не хочет затягивать с подписанием нового трудового соглашения, и в ближайшее время собирается начать переговоры с вратарём и его представителями. Зарплата 30-летнего футболиста составит 150 тысяч евро в неделю.

Напомним, Эдерсон выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. В нынешнем сезоне голкипер провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола. На данный момент бразилец находится в лазарете команды из-за полученной травмы в матче АПЛ против "Ливерпуля" (1:1).