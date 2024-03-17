Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Ковентри. Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии

Сегодня, 17-го марта, были определены все полуфиналисты Кубка Англии. Команды, которые продолжают бороться за трофей: "Ковентри", "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Почти сразу после последнего матча 1/4 финала состоялась жеребьевка полуфиналов. Сформировались следующие пары:

"Ковентри" - "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Сити" - "Челси"

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete ????



We're off to Wembley ???? — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

Матчи состоятся на стадионе "Уэмбли" 20-го и 21-го апреля. Клубы-победители получат 1 млн фунтов стерлингов, а проигравшие команды - 500 000 фунтов стерлингов.