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Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Ковентри. Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии
Кто против кого?
Сегодня, 17-го марта, были определены все полуфиналисты Кубка Англии. Команды, которые продолжают бороться за трофей: "Ковентри", "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Почти сразу после последнего матча 1/4 финала состоялась жеребьевка полуфиналов. Сформировались следующие пары:
- "Ковентри" - "Манчестер Юнайтед"
- "Манчестер Сити" - "Челси"
The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete ????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024
We're off to Wembley ????
Матчи состоятся на стадионе "Уэмбли" 20-го и 21-го апреля. Клубы-победители получат 1 млн фунтов стерлингов, а проигравшие команды - 500 000 фунтов стерлингов.
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