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Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Ковентри. Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии

Англия

Кто против кого?

Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Ковентри. Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии

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Сегодня, 17-го марта, были определены все полуфиналисты Кубка Англии. Команды, которые продолжают бороться за трофей: "Ковентри", "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Почти сразу после последнего матча 1/4 финала состоялась жеребьевка полуфиналов. Сформировались следующие пары:

  • "Ковентри" - "Манчестер Юнайтед"
  • "Манчестер Сити" - "Челси"

Матчи состоятся на стадионе "Уэмбли" 20-го и 21-го апреля. Клубы-победители получат 1 млн фунтов стерлингов, а проигравшие команды - 500 000 фунтов стерлингов.

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Кубок Англии Челси (Лондон) Манчестер Сити Ковентри Сити Манчестер Юнайтед
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Источник:
Emirates FA Cup
Опубликовал: Виктор Иванчук
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