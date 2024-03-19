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Челси хочет предложить новый контракт одному из лидеров своей команды

Англия

Коул Палмер играет важную роль в клубе

Челси хочет предложить новый контракт одному из лидеров своей команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на то, что у синих нынешний сезон складывается не слишком удачно, все же в клубе есть игроки, которые приятно себя зарекомендовали в этом сезоне. По информации Football Insider, "Челси" готов подписать с Коулом Палмером новый контракт на большие деньги уже после шести месяцев его пребывания в команде.

Синие готовят переговоры с 21-летним футболистом относительно потенциальной новой сделки.

Сейчас Палмер не относится к самым высокооплачиваемым игрокам "Стэмфорд Бридж", и считается, что в случае подписания нового соглашения он получит значительное повышение заработной платы.

По данным FBRef, на данный момент английский полузащитник зарабатывает 75 000 фунтов стерлингов в неделю. Считается, что "Челси" стремится сделать Палмера счастливым, отражая его важность для команды новыми условиями контракта.

В этом сезоне Палмер играл на позициях атакующего полузащитника, правого вингера и центрального нападающего в команде Маурисио Почеттино. Игрок отметился 14 голами и 12 результативными передачами в 34 матчах за "синих" во всех турнирах этого сезона.

Напомним, что Коул Палмер перешел к лондонцам прошлым летом из "Манчестер Сити" за 42,5 миллиона фунтов стерлингов с учетом бонусов. Контракт подписан до июня 2030 года.

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Челси (Лондон) контракт Коул Палмер
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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