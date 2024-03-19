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Манчестер Юнайтед не предлагал Варану продлить соглашение - Инсайдер
Варан может покинуть свой клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" не предложил Рафаэлю Варану подписать новое соглашение, поскольку действующий договор рассчитан до июня 2025 года.
По информации Фабрицио Романо, англичане не пытались договориться с Вараном о подписании нового контракта. Переговоры пока не планируются.
Рафаэль в текущем сезоне Премьер-Лиги сыграл 19 матчей, в которых забил один гол.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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