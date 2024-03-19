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Манчестер Юнайтед не предлагал Варану продлить соглашение - Инсайдер

Англия

Варан может покинуть свой клуб

Манчестер Юнайтед не предлагал Варану продлить соглашение - Инсайдер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" не предложил Рафаэлю Варану подписать новое соглашение, поскольку действующий договор рассчитан до июня 2025 года.

По информации Фабрицио Романо, англичане не пытались договориться с Вараном о подписании нового контракта. Переговоры пока не планируются.

Рафаэль в текущем сезоне Премьер-Лиги сыграл 19 матчей, в которых забил один гол.

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Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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