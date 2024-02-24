  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Два клуба из Саудовской лиги постараются подписать Рафаэля Варана
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два клуба из Саудовской лиги постараются подписать Рафаэля Варана

Англия

Игрок не прочь сменить лигу

Два клуба из Саудовской лиги постараются подписать Рафаэля Варана

Фото: twitter.com/goal

Новина українською

"Аль-Иттихад" и "Аль-Наср" заинтересованные в покупке Рафаэля Варана этим летом. Об этом сообщает 90min.

По имеющейся информации, саудовские клубы "Аль-Иттихад" и "Аль-Наср" проявляют интерес к центральному защитнику "Манчестер Юнайтед" Рафаэлю Варану. Отмечается, что "Аль-Иттихад" готов предложить 30-летнему французу заработную плату в размере 30 миллионов евро в год.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, в этом сезоне Рафаэль Варан сыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отличился одним голом. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Один из помощников тен Хага в МЮ вскоре покинет клуб ради работы главным тренером в МЛС
yellow-arrow
Защитник Челси: Почеттино нам очень помогает. Такой большой клуб, как Челси, должен выиграть все
yellow-arrow
Арсенал следит за ситуацией с Жоау Канселу
Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
90min
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости