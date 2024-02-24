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Два клуба из Саудовской лиги постараются подписать Рафаэля Варана
Игрок не прочь сменить лигу
Фото: twitter.com/goal
"Аль-Иттихад" и "Аль-Наср" заинтересованные в покупке Рафаэля Варана этим летом. Об этом сообщает 90min.
По имеющейся информации, саудовские клубы "Аль-Иттихад" и "Аль-Наср" проявляют интерес к центральному защитнику "Манчестер Юнайтед" Рафаэлю Варану. Отмечается, что "Аль-Иттихад" готов предложить 30-летнему французу заработную плату в размере 30 миллионов евро в год.
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Напомним, в этом сезоне Рафаэль Варан сыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отличился одним голом. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.
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