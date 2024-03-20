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"Это спасло мне жизнь". Ришарлисон рассказал о своих занятиях с психологом
Бразилец посоветовал следовать его примеру при наличии похожих проблем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Ришарлисон поделился своим опытом занятий с психологом.
"Только мы знаем, какое давление мы испытываем не только на поле, но и за его пределами. Вне футбола я страдал даже больше. Очень важно иметь психолога.
Мы знаем предубеждения, которые существуют, когда кто-то просит о подобной помощи. У меня самого они были, но я уже от них избавился.
Будучи игроком сборной Бразилии с активной позицией, я призываю людей обращаться за этой помощью, потому что это спасло мне жизнь. Я уже был на самом дне", - цитирует бразильца ESPN.
Напомним, летом 2022 года Ришарлисон перешёл в "Тоттенхэм" из "Эвертона" за 58 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл за "шпоры" 26 матчей, в которых отличился 11 забитыми мячами и тремя ассистами.
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