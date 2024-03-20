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"Это спасло мне жизнь". Ришарлисон рассказал о своих занятиях с психологом

Англия

Бразилец посоветовал следовать его примеру при наличии похожих проблем

"Это спасло мне жизнь". Ришарлисон рассказал о своих занятиях с психологом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Ришарлисон поделился своим опытом занятий с психологом.

"Только мы знаем, какое давление мы испытываем не только на поле, но и за его пределами. Вне футбола я страдал даже больше. Очень важно иметь психолога.

Мы знаем предубеждения, которые существуют, когда кто-то просит о подобной помощи. У меня самого они были, но я уже от них избавился.

Будучи игроком сборной Бразилии с активной позицией, я призываю людей обращаться за этой помощью, потому что это спасло мне жизнь. Я уже был на самом дне", - цитирует бразильца ESPN.

Напомним, летом 2022 года Ришарлисон перешёл в "Тоттенхэм" из "Эвертона" за 58 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл за "шпоры" 26 матчей, в которых отличился 11 забитыми мячами и тремя ассистами.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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