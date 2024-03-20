"Это спасло мне жизнь". Ришарлисон рассказал о своих занятиях с психологом

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Ришарлисон поделился своим опытом занятий с психологом.

"Только мы знаем, какое давление мы испытываем не только на поле, но и за его пределами. Вне футбола я страдал даже больше. Очень важно иметь психолога.

Мы знаем предубеждения, которые существуют, когда кто-то просит о подобной помощи. У меня самого они были, но я уже от них избавился.

Будучи игроком сборной Бразилии с активной позицией, я призываю людей обращаться за этой помощью, потому что это спасло мне жизнь. Я уже был на самом дне", - цитирует бразильца ESPN.